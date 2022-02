Una comunidad de vecinos implica un mantenimiento que garantice el buen estado de las viviendas de todos los vecinos, la realización de inspecciones periódicas para arreglar los desperfectos, limpiezas de zonas comunes, así como diferentes trámites legales.

A la hora de realizar el listado de tareas necesarias para un correcto mantenimiento de comunidades de vecinos, observamos que existe una larga lista de necesidades: limpieza de escaleras, portales, rellanos, patios y ascensores; limpieza de cuarto y contenedores de basura, desplazamientos al punto de la calle; revisión y sustitución de lámparas de alumbrado en todas las zonas comunes, mantenimiento de porteros, video-porteros, y antenas colectivas; limpieza de desagües y arquetas, pequeñas reparaciones; sustitución de cerraduras, pintura de pequeñas humedades, rayados y trabajos similares de albañilería, electricidad o fontanería.

Y aunque estas tareas de mantenimiento puedan parecer similares de unas fincas a otras, eso no es del todo exacto puesto que las necesidades varían en función de la cantidad y tipo de instalaciones, el tamaño de las superficies y el mayor o menor número de usuarios. Y estamos hablando de tareas que no se pueden dejar a la improvisación; es decir, que no se puede esperar a que una avería urgente en la instalación eléctrica de la escalera obligue a intervenir al primer electricista que se encuentre, o que una vez comenzada la temporada de verano no haya socorrista para vigilar la piscina.

Todas estas tareas deben ser cubiertas por operarios que estén especializados en distintos tipos de servicios. En este sentido, cobra vital importancia contar con los servicios de los mejores profesionales en el mantenimiento de comunidades.

Ellos realizan una labor de vigilancia y avisan de cualquier incidencia o deterioro que puedan apreciar. Esto agiliza notablemente las gestiones de reparación. Las empresas de mantenimiento integral de comunidades fijan sus precios en función de las condiciones de mantenimiento, de tal modo que los servicios de revisión suponen una menor cantidad de averías y gastos a la comunidad. También facilitan las tareas a los operarios a la hora de hacer las correspondientes revisiones.

Además, la figura del administrador de fincas te ayuda a la hora de gestionar los recursos económicos de tu comunidad, te asesora en materia legal, mediará si hay algún conflicto entre vecinos y, en definitiva, te aportará tranquilidad, seguridad y comodidad.

En este especial te contamos todo lo que puede hacer por ti un administrador de fincas, qué empresas te ofrecen las mejores garantías y servicios para reformar tu vivienda y mantenerla en óptimo estado, así como las funciones que cumplen los colegios profesionales.