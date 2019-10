Reside Murcia: la compra de viviendas gana terreno

Estiman en más de 70 millones de euros el rendimiento que ha dado la feria.

El rendimiento estimado que el principal salón inmobiliario de la Región de Murcia 'Reside 19', celebrado este pasado fin de semana, puede alcanzar en los próximos meses los 70 millones de euros. El cálculo se extrae a partir del número de visitas concertadas con clientes de alto interés (293, de acuerdo con las estadísticas recogidas por la organización) durante los tres días de la muestra (del 25 al 27 de octubre), y del precio medio de las viviendas que, de facto, ya se han vendido en el propio certamen: 210.000 euros. Cruzando ambos datos, se obtiene un rendimiento potencial de algo más de 70,3 millones de euros, que es la cifra estimada para las ventas que se espera poder cerrar durante los próximos meses a partir de esas citas ya selladas.

En total, la decimocuarta edición de la Feria de la Vivienda Región de Murcia 'Reside 19' ha recibido a 2.500 interesados en conocer la oferta de más de 3.000 viviendas que han presentado 25 firmas expositoras, entre las que figuraban las principales promotoras inmobiliarias que operan en esta comunidad autónoma. Y es que 'Reside' se ha convertido en el dinamizador de referencia en el sector inmobiliario de la Región de Murcia. Una cita ineludible para vendedores y compradores de vivienda. Con muchos de estos visitantes se ha establecido un contacto inicial en la muestra que también puede cuajar en los próximos meses en futuras ventas.

Pero esta variable no se contempla en las estimaciones de la organización, para tratar de este modo de ofrecer un cálculo más realista. Por eso únicamente se cuentan como potenciales compradores aquellos que han cerrado una visita en firme a las viviendas por las que han mostrado un alto interés. Algunos de ellos ya han adquirido una casa durante la propia feria, de ahí los seis millones de euros de retorno para los expositores que ya han obtenido en este certamen, antes incluso de que hubiese cerrado sus puertas el pasado domingo.



El usuario, beneficiado

Esta nueva edición de la cita inmobiliaria más importante de la Región se ha centrado en la oferta de adquisición de vivienda, frente a la de alquiler, que en los últimos tiempos ha visto aumentar notablemente su precio. En concreto, los arrendamientos se han encarecido una media del 50% en los últimos seis años, mientras que los precios de compra apenas han variado entre un 2 y un 4% anualmente en el mismo periodo.

Esta circunstancia beneficia al usuario que opta por la adquisición, sobre todo porque "las cuotas hipotecarias ya se están equiparando a las de alquiler, con la ventaja de que en el primer caso se trata de pagos para obtener una propiedad que a largo plazo los expertos coinciden en que resulta rentable", de acuerdo con el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Hernández, que desde hace unos meses preside también la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom).

Un ejemplo: el precio medio de una casa se ha casi triplicado desde 1996, y ello teniendo en cuenta el desplome coyuntural que sufrió el sector tras la crisis de 2008. Con estos datos entre sus argumentos, 'Reside 19' se ha desarrollado este año bajo el lema 'Creadores de dueños'.

Este contexto también favorece el rendimiento estimado de ventas en el mercado regional de viviendas para los próximos meses, a partir de esta feria. 'Reside 19' es el principal salón del sector de la vivienda en la Región de Murcia. El certamen está organizado conjuntamente por la patronal sectorial murciana Apirm y la agencia Noved.



Expositores

El espacio expositor ha ocupado medio millar de metros cuadrados y entre las firmas que han expuesto en el Hotel NH Amistad de la ciudad de Murcia, donde ha tenido lugar la muestra, se encuentran Iberdrola Inmobiliaria, Inproe, Joaquín Cárceles, Básico Homes, Targobank, Porcelanosa, Naturae Viviendas, Condestable, Baraka, UP Project, HG Patrimonial, Konak, TM Grupo Inmobiliario, HP Lanas, Inmobiliaria Esperanza, Profusa, Arco Valoraciones, Pinatar Arena Real State, Open Club, Mascar Proyectos y Construcciones, Go Dreams, Solvivienda, Coapi, Inmobiliaria B and C y Urdecon.

Entre las viviendas tipo que se han mostrado estos días en 'Reside 19' está la de un piso de más de 100 metros cuadrados de nueva construcción, dotado de plaza de garaje y trastero, con tres habitaciones y unas calidades a un nivel medio-alto o incluso alto, gracias a la mejora en las viviendas que ha introducido el sector en los últimos años.

El precio de una vivienda de un perfil como este, y ubicada en el área de expansión norte de la ciudad (las avenidas Juan de Borbón y Juan Carlos I, y su entorno) ronda los 180.000 euros. El comprador interesado en él forma parte de la demanda existente de reposición interesada en acceder a una nueva vivienda para mejorar las condiciones en las que vivía anteriormente.