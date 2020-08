El Ineos prescinde de Froome y de Thomas para el Tour

Ni Chris Froome, ni Geraint Thomas. No habrá quinto Tour para el ciclista nacido en Kenia. No habrá segundo Tour para el corredor galés, ni posibilidad de subir al podio de París, en la segunda posición, tal como hizo el año pasado. El Ineos ha oficializado este miércoles su equipo para la Grande Boucle, que comienza el próximo 29 de agosto en Niza, y en el mismo no estarán sus dos principales estrellas británicas, los dos corredores de más alto salario, las dos 'vacas sagradas' de la escuadra. Todos para Egan Bernal, el último ganador, y por si acaso, como alternativa, Richard Carapaz.

En efecto, el conjunto inglés apuesta por las figuras suramericanas, por el ciclismo del futuro, y no quiere que lo visto durante el Critérium del Dauphiné, la semana pasada, se repita en el Tour. Ni Froome, ni Thomas parecieron dispuestos a dar una pedalada en favor de su compañero colombiano. Y, por si fuera poco, ambos evidenciaron que no estaban preparados para afrontar la ruta hacia París.



El oficio de gregario

Además, a las grandísimas figuras les cuesta trabajar de gregario, para eso ya hay otros, mejor preparados, como por ejemplo Andrey Amador, uno de los mejores representantes de la llamada 'clase media' del pelotón, y que el año pasado y los anteriores estaba en el Movistar. Hubo una auténtica batalla de despachos el invierno pasado después de que el ciclista costarricense, afincado en Andorra, se comprometiese con el Ineos cuando todavía era corredor del conjunto español.

Bernal abandonó el Dauphiné al asegurar que tenía problemas de espalda, cuando seguramente los problemas eran más bien de tipo psicológico después de comprobar que Froome y Thomas iban a ser más un estorbo que una ayuda en la ruta hacia París.



Thomas, irregular y Froome, todavía no recuperado

Thomas mostró siempre una forma irregular y Froome no ha tenido tiempo de recuperar su mejor estado físico después de la gravísima caída que sufrió el año pasado mientras inspeccionaba la contrarreloj del Dauphiné. Sin duda, el confinamiento le perjudicó muchísimo más que a otras figuras del pelotón. Y, además, el próximo curso ciclista lo afrontará como corredor del conjunto de Israel.

Con Bernal y con el corredor ecuatoriano Carapaz, último vencedor del Giro cuando era ciclista del Movistar, el Ineos acude al Tour, además de con Amador, con el ciclista polaco y excampeón del mundo Micha? Kwiatkowski, con el corredor vasco Jonathan Castroviejo (otro exMovistar), con el neerlandés Dylan van Baarle, con el británico Luke Rowe y con el ruso Pavel Sivakov, que tan buen papel hizo en el Dauphiné.