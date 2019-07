Thibaut Pinot abandona el Tour de Francia por problemas musculares

El francés Thibaut Pinot, quinto de la general del Tour de Francia a 1.50 del líder, su compatriota Julian Alaphilippe, abandonó a dos días de la llegada a París, camino de Tignes, aparentemente con un problema muscular en la pierna izquierda.



El ciclista del Groupama acudió al coche médico a falta de 93 kilómetros para el final de una etapa de 126,5, donde le practicaron un vendaje, lo que le distanció del pelotón de los favoritos.



El corredor trató de seguir en carrera, pero finalmente, entre lágrimas, acabó por abandonar cuando restaban 88 kilómetros.







?? It's over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



?? C'est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk