Tour de Francia: Quintana gana en la llegada a los Alpes y Alaphilippe se aferra al liderato

La gran jornada de los tres "dosmiles" en los Alpes permitió al colombiano Nairo Quintana (Movistar) volver a reencontrarse con los laureles en el Tour de Francia y soñar incluso con el podio, ya que le separa 2.19 del podio que sigue liderando el francés Julian Alaphilippe.



Protagonismo colombiano en la etapa alpina de las grandes cumbres. Quintana resucitó firmando a lo grande su tercera victoria en el Tour, recuperando galones y opciones en la general tras una enorme exhibición en el Galibier, donde voló para llegar solo, eufórico, con rabia, rubricando una fuga numerosa que tuvo íntimo desenlace en la recta de meta.





