Van Aert gana al 'sprint' y Landa sufre una caída

El todoterreno belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), triple campeón del mundo de ciclocross, se bautizó en el Tour de Francia levantando los brazos en una etapa marcada por los abanicos que castigaron a varios favoritos, la caída que le hizo perder más de 2 minutos a Mikel Landa y la toma de posiciones de Geraint Thomas y Egan Bernal (Ineos) como claros favoritos.



Vam Aert, un talento de 24 años, ganó la décima etapa, disputada entre Saint Flour y Albi, con un recorrido de 217 kilómetros que auguraba esprint o fuga victoriosa. El talento de Herentals batió en un esprint reducido por los cortes del viento al italiano Elia Viviani y al australiano Caleb Ewan.



En ese grupo viajan los beneficiados por el abanico letal que propició el líder francés Julian Alaphilippe y su equipo, el Deceuninck. Entraron delante Geraint Thomas, Bernal, Nairo Quintana y Enric Mas. A 1.40 cruzaron varios favoritos: Fuglsang, Pinot y Urán, mientras que a 2.09, rezagado por una caída, el español Mikel Landa.





Relive the last kilometre of the 10th stage and @WoutvanAert 's fantastic sprint victory! ?? Revivez le dernier kilomètre de cette dixième étape avec la victoire au sprint de Wout Van Aert ! ?? #TDF2019 pic.twitter.com/BKYrclBMdj

.@ThibautPinot's group is falling further and further behind, as @MikelLandaMeana is also distanced.

Le retard du groupe Pinot repart à la hausse, alors que Mikel Landa est également distancé.#TDF2019 pic.twitter.com/BIpmij4gDQ