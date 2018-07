Geraint Thomas asegura el Tour de Francia con victoria de etapa para Dumoulin

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) demostró el poderío de campeón del Mundo de la especialidad para imponerse en la contrarreloj individual disputada entre Saint-Pée-Sur-Nivelle y Espelette, de 31 kilómetros, en la que el británico Geraint Thomas (Sky), tercero, aseguró el maillot amarillo del Tour de Francia y su compañero Chris Froome el tercer escalón del podio.



En un final igualado entre Dumoulin y Froome, finalmente fue "La Mariposa de Maastricht" quien se llevó la gloria en la crono del País Vasco francés. Voló a 46 por hora para marcar el tiempo ganador de 40.52 minutos, menos de 1 segundo de ventaja sobre Froome y 14 respecto a Geraint Thomas, que entró brazos en alto como virtual ganador del Tour 2018 a falta de la fiesta de París.



De esta manera se enteró el holandés del triunfo:





It's (almost) done! @GeraintThomas86 finishes 3rd of the stage, but retains his Maillot Jaune and will win Le Tour de France 2018! ??

C'est (presque) fait ! @GeraintThomas86 termine 3e du CLM mais garde son @MaillotJauneLCL et devrait gagner Le Tour de France 2018 ! ??#TDF2018 pic.twitter.com/Wpn2oq2N0c