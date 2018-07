Tour de Francia: Sagan gana al 'sprint' en una jornada de transición

El eslovaco Peter Sagan (Bora) se ha impuesto en la decimotercera etapa del Tour de Francia, disputada entre Bourg D'Oisans y Valence, de 169,5 kilómetros, jornada de transición en la que el británico Geraint Thomas (Sky) mantuvo el maillot amarillo.



Sagan, que obtiene su tercer triunfo parcial en el presente Tour, remontó a todos sus rivales en el esprint y alzó los brazos con un tiempo de 3h.45.55, por delante del noruego Alexander Kristoff (UAE) y del francés Arnaud Demare.



En la clasificación general, sin cambios, sigue al frente Thomas, le siguen su compañero Chris Froome, a 1:39, y el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) a 1:50. Este sábado la decimocuarta etapa llevará al pelotón de Saint-Paul Trois-Chateaux a Mende, a lo largo de 188 kilómetros.





?? @DeGendtThomas on the move, @michaelschaer last attempt and @Petosagan's hat-trick all you need to know about Stage 13 in 1 minute. #TDF2018 ?? pic.twitter.com/A5CA4iENiD