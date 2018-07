Landa volvió a sufrir por la espalda: "Ha sido durísimo"

El español Mikel Landa (Movistar) dijo que los dolores de espalda que sufre tras la caída en Roubaix siguen sin remitir, aunque consiguió acabar entre los primeros en Alpe d'Huez.

"Ha sido un día durísimo, la espalda me dolía un montón y lo he pasado mal, aunque al final no sé ni cómo he conseguido entrar en carrera", manifestó.

"En la subida a Alpe d'Huez, Egan Bernal (Sky) ha puesto un ritmo asfixiante y por eso es para estar satisfecho de mi rendimiento", añadió.

Sobre la controversia del liderazgo en el equipo Movistar, del que ahora es el primer clasificado, subrayó que "no tiene importancia" y destacó el gran trabajo que por segundo día consecutivo hizo Alejandro Valverde en su favor y en el de Nairo Quintana.

A pesar de sus escasas condiciones como velocista, Landa lanzó el esprint entre los cinco ciclistas que llegaron destacados a la cima: "He visto que quedaba muy poco y lo he intentado porque era mejor ir por delante".

Sobre el dominio que están demostrando los integrantes de su exequipo, el Sky, apuntó que en esta tercera y última etapa alpina "se les ha visto más apurados y con el desgaste de los días se pueden presentar oportunidades y habrá que seguir intentándolo".

Al ser preguntado por la posible rivalidad entre sus excompañeros Geraint Thomas y Chris Froome por liderar a su equipo, señaló: "Thomas está muy fuerte, pero Chris es un fondista enorme".

De sus dolencias de espalda comentó que fue "una caída fea y están apareciendo las consecuencias", pero dijo que se trata de un problema únicamente muscular y que espera que con el paso de los días empiecen a remitir.