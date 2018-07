Geraint Thomas, sobre los abucheos: "No es agradable"

El británico Geraint Thomas, maillot amarillo y vencedor de la duodécima etapa del Tour de Francia en Alpe d'Huez, fue fuertemente abucheado en el podio, en el momento de los premios, mientras que un espectador casi desequilibra a su compañero y compatriota Chris Froome en el ascenso.

El miércoles, cuando se hizo con el maillot amarillo tras la subida a La Rosière, Thomas también recibió algunos silbidos, cubiertos por los aplausos de los espectadores.

El jueves fue a la inversa y se oyeron más los abucheos.

"No es agradable. Si solo son abucheos, de acuerdo, pero cuando hay acciones peligrosas es más complicado. Si estas acciones no aparecen, no hay problema", dijo Thomas tras la ceremonia protocolaria.

La llegada al Alpe d'Huez tuvo varios momentos de tensión para el equipo Sky, ya que su líder Chris Froome fue el objetivo de una parte de los espectadores, y uno de ellos intentó desestabilizar al británico con un golpe en el hombro derecho.

Froome pudo continuar y fue cuarto en la etapa, a 4 segundos de Thomas, que le saca 1:39 en la general, manteniéndose segundo, con las posibilidades intactas de lograr su quinto triunfo en el Tour.

Los gestos agresivos, insultos y abucheos fueron una constante para Froome en la subida a Alpe D´Huez.

La seguridad de los ciclistas era la principal preocupación de los organizadores y los temores se dispararon después de que Froome recibiera permiso para competir, tras las investigaciones por dopaje, a cinco días de inicio del Tour.

Su equipo Sky había expresado su temor frente a la reacción del público. Las etapas de montaña eran las que más miedos levantaban, por la cercanía del público.

"La locura de Alpe d'Huez", comentó Froome en su cuenta Twitter tras la llegada, con una foto de su paso por el mítico puerto de montaña.

"Si a la gente no le gusta el equipo Sky, no hay problema. Simplemente hace falta que nos dejen correr, y no toquen a los ciclistas. Todos tienen derecho a expresar su opinión pero hay que dejar al corredor que haga su carrera con normalidad", señaló Geraint Thomas.