Geraint Thomas da el primer gran golpe del Tour de Francia y se enfunda el maillot amarillo

El británico Geraint Thomas (Sky) ganó en solitario la undécima etapa del Tour de Francia, entre Albertville y La Rosière, de 108,5 kilómetros, en la que se enfundó además el maillot amarillo.



Thomas adelantó al español Mikel Nieve en la recta de llegada y alzó los brazos con un tiempo de 3h.29.36. A 19 segundos entraron Froome y Dumoulin, a 58 Quintana, Bardet, Nibali y Roglic, y Mikel Landa a 1.46 minutos.



En la general, Thomas pasa al frente con 1.25 de ventaja sobre su compañero Chris Froome y 1.44 respecto a Tom Dumoulin. Mikel Landa es el primer español, séptimo, a 2.56.



La undécima etapa se disputará este jueves entre Bourg-Saint-Maurice y Alpe D'Huez, de 175,5 kilómetros.





??? Enjoy how @GeraintThomas86 overtook @NieveMikel to claim the stage win in La Rosière!

??? Appréciez comment @GeraintThomas86 a dépassé @NieveMikel pour s'imposer à La Rosière !#TDF2018 pic.twitter.com/KSawBj3ZLz