La foto de Bob Jungels que muestra los terribles efectos del pavés

Bob Jungels, corredor luxemburgués del Quick-Step, ha publicado en redes sociales una estremecedora imagen en la que muestra al mundo los efectos del pavés de la novena etapa del Tour.



Y es que las caídas no dejaron de sucederse en la etapa del pasado domingo debido a los 15 tramos de pavimento que pusieron en jaque a los corredores.





Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ???

?? @sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ