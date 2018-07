Quintana, Landa y Valverde, el tridente del Movistar para el Tour

Nairo Quintana, Mikel Landa y Alejandro Valverde encabezan el "ocho" oficial del Movistar para el Tour de Francia que comienza el próximo 7 de julio en Nourmoutier, formación que mezcla "experiencia y calidad" para todos los terrenos.



Con el objetivo de lograr el maillot amarillo en París el 9 de julio, el conjunto telefónico pondrá en liza a sus tres líderes, que contarán con el apoyo de Andrey Amador, Daniele Bennati, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas y Marc Soler.





