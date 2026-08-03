Neurociencias
Cómo hablan los niños puede revelar su riesgo futuro de sufrir problemas de salud mental
Un trabajo científico muestra que la estructura del lenguaje infantil predice mejor que el relato de los hechos la probabilidad de depresión o ansiedad
Pablo Javier Piacente / T21
La manera en que un niño construye sus frases, más que el contenido exacto de lo que cuenta, podría ofrecer una pista temprana sobre su salud mental futura.
Así lo sugiere un estudio liderado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que aparece en la revista Nature Mental Health.
Los investigadores utilizaron cuatro modelos de procesamiento del lenguaje natural para evaluar entrevistas grabadas de más de 200 niños, de entre 9 y 13 años, mientras hablaban sobre eventos estresantes en sus vidas.
Los modelos de IA fueron muy precisos: lograron predecir si estos mismos niños tendrían problemas de salud mental seis años después, como por ejemplo cuadros de depresión o ansiedad.
La IA anticipa problemas de salud mental en los niños
Según una nota de prensa de la universidad californiana, los modelos lingüísticos superaron incluso a un panel de expertos humanos a la hora de anticipar ese riesgo.
De acuerdo a este planteamiento, en una conversación espontánea hay mucho más que el relato de un hecho estresante. Hay ritmo, estructura, giros gramaticales y pequeñas marcas lingüísticas que pueden reflejar cómo procesa un menor lo que vive.
En este caso, los científicos trabajaron con grabaciones de entrevistas de aproximadamente hora y media en las que los niños hablaban de acontecimientos difíciles de su vida, y aplicaron cuatro modelos de procesamiento del lenguaje natural para analizar esas conversaciones.
Forma y contenido del discurso infantil
El hallazgo más importante es que la “forma” del discurso resultó más reveladora que el contenido del discurso. El estudio encontró que conectores y palabras funcionales de uso cotidiano, como “y”, “a” o “pero”, aportaban más capacidad predictiva que la descripción directa de los episodios traumáticos.
Esto quiere decir que no solo importa aquello que un niño dice, sino cómo enlaza sus ideas, cómo organiza su narración y qué patrones verbales repite.
Sin embargo, eso no significa que el contenido sea irrelevante. La propia investigación observó vínculos claros entre determinadas referencias y la probabilidad de desarrollar problemas o, por el contrario, señales de resiliencia.
Referencias positivas y negativas
Las menciones a violencia física extrema, como ser golpeado o estrangulado, y a una exclusión social intensa, como sentir que toda la escuela estaba en su contra, aparecieron asociadas con mayor riesgo.
En sentido opuesto, hablar de apoyo social, de actividades como el deporte o los clubes escolares, e incluso de atención psicológica por parte de terapeutas o orientadores se relacionó con señales protectoras.
El valor del estudio está también en su horizonte práctico. La investigación sostiene que este tipo de análisis podría convertirse en una herramienta escalable para detectar marcadores de riesgo antes del diagnóstico clínico.
Referencia
Natural language processing of youth speech predicts psychopathology across adolescence. Chase Antonacci et al. Nature Mental Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44220-026-00683-9
Una nueva herramienta para evaluar la salud mental infantil
Los especialistas subrayan además que la voz y el lenguaje son recursos económicos, accesibles y potencialmente más útiles que otros indicadores biológicos o fisiológicos, como el cortisol, la reactividad al estrés o la longitud de los telómeros.
Si en el futuro estas técnicas se validan con muestras más amplias, bastaría con grabaciones de móviles para identificar a menores que podrían necesitar apoyo antes de que aparezca un trastorno consolidado.
A pesar de todas estas ventajas, los investigadores aclaran que un algoritmo no debe etiquetar a un menor, sino ayudar a detectar patrones que merezcan atención profesional.
La investigación no ofrece un diagnóstico automático, sino una señal prometedora de que el lenguaje infantil puede contener información valiosa sobre el bienestar mental en el futuro.
Fuente: Levante - EMV
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
- Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
- Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
- Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
- Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años
- Más de 195 millones: los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027
- El Mediterráneo tropicaliza los veranos y dispara los riesgos para la Región