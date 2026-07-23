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Pediatría

El futuro de los bebés muy prematuros no se decide en la incubadora, sino a los ocho años

Un seguimiento ininterrumpido durante 34 años revela que la mayoría alcanza una vida adulta plena. El factor crítico que salva a una minoría del aislamiento económico y afectivo se esconde en el desarrollo escolar temprano

Unos padres junto a su bebé en una de las doce habitaciones para familias con bebés prematuros.

Unos padres junto a su bebé en una de las doce habitaciones para familias con bebés prematuros. / EFE / ALEJANDRO GARCÍA

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EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

Madrid

Sobrevivir a un parto antes de la semana 32 es un triunfo personal y clínico que deja una pregunta en el aire: ¿qué clase de vida le espera a ese bebé prematuro tres décadas después? La intuición duda entre el miedo a las secuelas permanentes y el optimismo ciego. Ahora, un monumental rastreo biográfico ha puesto datos reales donde solo había conjeturas, demostrando que el destino de estos niños es mucho más maleable de lo que sugiere su extrema fragilidad inicial.

Durante más de tres décadas, un equipo internacional ha rastreado la vida de 416 personas nacidas en Baviera entre 1985 y 1986. Aproximadamente la mitad llegó al mundo de forma muy prematura o con un peso inferior a un kilo y medio. El estudio bávaro, publicado en JAMA Pediatrics, analizó cómo se defienden hoy en el laberinto de la vida adulta: si han logrado independencia financiera, si mantienen amistades sólidas o si han conseguido consolidar vínculos de pareja.

La fotografía que devuelve la investigación desmiente muchos prejuicios. Para la inmensa mayoría, la historia es rotunda y tranquilizadora: el 56% de estos adultos prematuros ha construido una existencia óptima, perfectamente equiparable a la de sus compañeros nacidos a término. Han estudiado, trabajan, socializan y esquivan las conductas de riesgo con la misma destreza que cualquier miembro de su generación.

Minoría excluida

Sin embargo, la estadística también ilumina una zona de sombra. Existe un 18% que, superada la treintena, ha quedado atrapado en una triple exclusión: acumulan problemas económicos, carecen de red de amistades y enfrentan dificultades severas para mantener relaciones sentimentales. En la población general, ese nivel de vulnerabilidad combinada apenas roza el 1,5%. La diferencia es abismal y exigía una explicación.

Para averiguar por qué unos prosperan y otros tropiezan de forma crónica, los científicos rebobinaron la cinta biográfica de los participantes. Rastrearon los ingresos de sus padres, el clima en casa, su grado de autocontrol infantil y cómo se relacionaban en el patio del colegio. Al someter todas esas variables al escrutinio estadístico, un único factor emergió como un escudo protector decisivo: el rendimiento cognitivo a los ocho años.

Una imagen de un recién nacido en una incubadora.

Una imagen de un recién nacido en una incubadora. / EP

Margen para la integración

Una ventaja de 15 puntos en esa evaluación escolar (que resulta ser la diferencia media habitual entre niños prematuros y nacidos a término) se asocia con una caída del 79% en el riesgo de pertenecer, de adulto, al grupo de mayor precariedad económica y social.  Ese umbral marca la frontera silenciosa entre la autonomía y la marginación.

Dicho con otras palabras: por regla general, los niños muy prematuros suelen puntuar unos 15 puntos por debajo de sus compañeros de clase. El estudio demuestra que recuperar esa desventaja exacta reduce en un 79% el riesgo de acabar atrapado en la pobreza y la soledad durante la edad adulta: es el margen exacto donde se juega la partida de la integración social.

Referencia

Childhood Factors and Positive Functioning Among Adults Born Very Preterm or With Very Low Birth Weight. Elif Gönen et al. JAMA Pediatrics, July 20, 2026. DOI:10.1001/jamapediatrics.2026.2877

Nuevo sentido

Este hallazgo aporta un sentido nuevo a las investigaciones paralelas sobre esta misma cohorte alemana. Trabajos recientes ya habían advertido de una brecha patrimonial persistente que castiga a los adultos prematuros, un lastre financiero que les cuesta años sacudirse. Simultáneamente, otros análisis médicos del mismo grupo documentaron que su capacidad para forjar amistades y relaciones de pareja mejora sustancialmente entre los 26 y los 34 años. Tienen un ritmo de maduración distinto, pero la red afectiva acaba consolidándose.

Lo más valioso del nuevo hallazgo sobre el rendimiento escolar es que desactiva cualquier fatalismo biológico. Dieter Wolke, coautor de la investigación, subraya que las habilidades cognitivas medidas a los ocho años no vienen selladas de fábrica. Responden intensamente al entorno. Una intervención educativa a tiempo, un apoyo escolar continuado y la estimulación familiar adecuada, pueden elevar esa puntuación y, con ella, alterar de raíz la trayectoria vital completa de estos bebés prematuros.

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Fuente: Levante - EMV

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