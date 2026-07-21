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Inteligencia Artificial y Sociedad

Malasia estrena un avatar con IA del primer ministro para hablar con los votantes

PMX.AI permite conversar con el líder del país asiático por WhatsApp y plantea un nuevo modelo de comunicación política digital

Imagen de un video protagonizado por el doble de inteligencia artificial del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Imagen de un video protagonizado por el doble de inteligencia artificial del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. / Crédito: Facebook/Anwar Ibrahim.

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Pablo Javier Piacente / T21

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha presentado un avatar basado en inteligencia artificial que reproduce su imagen y su voz para conversar con los ciudadanos a través de WhatsApp. El proyecto, llamado PMX.AI, aspira a convertir a la IA en una nueva vía de comunicación política.

El anuncio sobre el avatar con IA del primer ministro de Malasia se hizo público el sábado 18 de julio, mediante un video en el cual el dirigente invita a los malayos a conversar con su doble digital para “fomentar ideas nuevas y un debate público significativo”, según informa Channel News Asia (CNA).

La iniciativa marca un nuevo paso en el uso político de la inteligencia artificial y se presenta como una herramienta para acercar al gobierno a la población. Según la propia descripción difundida por Anwar Ibrahim, su avatar está “inspirado” en sus valores y su visión, y aspira a escuchar las preocupaciones de los ciudadanos, responder a sus preguntas y servir como una prolongación digital del liderazgo político.

Un "superhéroe digital" al servicio de los ciudadanos

El video de lanzamiento muestra al primer ministro convertido en distintas versiones de sí mismo: astronauta, superhéroe y una versión joven que salta entre tejados, en una narrativa que la propia comunicación oficial define como una “evolución de la comunicación nacional”.

La empresa malasia Zetrix AI, responsable del desarrollo de PMX.AI, sostiene que el sistema puede interactuar con votantes, recoger inquietudes y captar el pulso social sobre cuestiones concretas. Sus directivos afirman que este tipo de avatar puede actuar como un “gemelo digital omnipresente” para reforzar el vínculo con los electores mediante WhatsApp o la aplicación Avatar de la compañía.

Publicación del primer ministro de Malasia en X. Crédito: X/Anwar Ibrahim.

También señalan que el objetivo no se limita a la conversación política, ya que estas herramientas podrían ayudar a los usuarios a inscribirse en programas públicos de empleo o formación, o incluso a renovar permisos de conducir. Aclararon además que los avatares de Zetrix se modelan a partir de la personalidad del usuario mediante un sistema de “modelo de conocimiento personal”, alimentado por escritos, discursos y preferencias.

La iniciativa abre el debate sobre transparencia, autenticidad y límites del uso político de la inteligencia artificial.

La iniciativa abre el debate sobre transparencia, autenticidad y límites del uso político de la inteligencia artificial. / Crédito: Facebook/Anwar Ibrahim.

¿Un "segundo cerebro" para la comunicación política?

En el caso del primer ministro de Malasia, el sistema se ha entrenado con sus textos y con el archivo de políticas de su gobierno. El proyecto funciona en parte como una especie de “segundo cerebro” y podría abrir la puerta a que otros políticos adopten soluciones similares en el futuro.

Noticias relacionadas y más

La aparición de PMX.AI coloca a Malasia en el mapa de una tendencia que empieza a extenderse entre los líderes políticos: usar IA para ampliar su presencia pública, responder a más gente y segmentar mejor el mensaje. No obstante, el caso también plantea interrogantes sobre transparencia y en cuanto a los límites del uso de herramientas digitales en la vida democrática.

Fuente: Levante - EMV

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