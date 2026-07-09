Planet desarrolla una inteligencia planetaria mediante inteligencia artificial e imágenes satelitales

La empresa de observación terrestre por satélite Planet está trabajando en la creación de lo que denomina Inteligencia Planetaria. Se trata de un sistema que observa la Tierra desde el espacio y utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar y explicar cambios importantes prácticamente en tiempo real. La empresa cuenta con años de imágenes diarias tomadas por sus satélites en todo el mundo.

Anteriormente, quienes estudiaban fenómenos como la deforestación en lugares como el Amazonas tenían que revisar manualmente grandes cantidades de estas imágenes y utilizar programas informáticos especializados. El nuevo objetivo es agilizar este trabajo y hacerlo accesible a más usuarios mediante herramientas más sencillas.

Los modelos terrestres a gran escala son un elemento central de este proyecto. Se trata de sistemas de inteligencia artificial entrenados con imágenes satelitales del mundo físico, en lugar de texto escrito. Pueden aprender cómo son los cambios normales y qué constituye un cambio significativo que requiera intervención. La empresa considera que esto permite tomar decisiones más rápidas sobre tierras, recursos y riesgos.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización a T21/Prensa Ibérica. La versión en inglés puede consultarse aquí.

Planet cuenta con años de imágenes diarias tomadas por sus satélites en todo el mundo. / Mindplex.

Nuevas formas de interactuar con los datos satelitales

Planet está integrando la IA en diferentes áreas de su trabajo. En los satélites en órbita, pequeños chips informáticos permiten realizar análisis de imágenes directamente en el espacio, sin necesidad de esperar a que los datos lleguen a la Tierra. Esto reduce el tiempo necesario para obtener resultados útiles.

En la Tierra, la IA ayuda a mejorar la nitidez de las imágenes para que los detalles sean más visibles para el ojo humano. La compañía también está transformando el flujo diario de imágenes en un mapa interactivo de todo el planeta mediante patrones numéricos especiales que los ordenadores pueden comparar rápidamente.

Se está probando de forma limitada una nueva herramienta de inteligencia artificial con capacidad de gestión de agentes. Los usuarios pueden formular preguntas sencillas, como, por ejemplo, dónde se han talado bosques en un país determinado. El sistema busca entonces imágenes satelitales que coincidan, muestra cómo ha cambiado la zona con el tiempo y añade información útil de fuentes públicas. También puede medir el tamaño de edificios u otros elementos.

El objetivo de la herramienta es que personas sin años de formación especializada en cartografía puedan obtener respuestas claras sobre el uso del suelo, las cadenas de suministro o la preparación ante desastres.

Estos cambios se basan en alianzas con empresas tecnológicas y en la adquisición de una empresa de inteligencia artificial geoespacial. El objetivo general es transformar el flujo constante de imágenes satelitales en información útil que más organizaciones puedan utilizar para responder a los cambios en la Tierra.

Fuente: Levante - EMV