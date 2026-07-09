Tecnología y Cognición / Psicología
¿El exceso de videos cortos puede dañar la memoria?
El efecto del "scroll infinito" en el cerebro: qué le hace a la memoria
Pablo Javier Piacente / T21
Un estudio con universitarios encuentra peor rendimiento cognitivo en quienes consumen más videos cortos, aunque la actividad física parece amortiguar parte del impacto. La investigación no demuestra una relación causal, pero sí asocia el uso intensivo de contenido breve con una peor memoria de trabajo.
Los científicos intentan determinar si la interminable rotación digital (videos cortos, redes sociales, mensajes, información) realmente está destrozando nuestra memoria, al exponer al cerebro a tantos datos y estímulos en un tiempo tan corto.
Un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychology, profundiza en esta cuestión, explorando el impacto del uso excesivo de videos cortos en el rendimiento de la memoria de trabajo y cómo la actividad física podría ofrecer una solución sorprendente, "borrando" los efectos negativos.
Cambios cognitivos evidentes
La avalancha de videos cortos, desplazamientos infinitos y cambios constantes de estímulo ha reavivado una pregunta vital en estos tiempos: ¿puede el consumo compulsivo de contenidos digitales dañar la memoria? El estudio realizado por especialistas de distintas universidades de China concluye que existe una asociación con un peor rendimiento en la memoria de trabajo, especialmente cuando el uso es excesivo y continuado.
La investigación se centró en universitarios varones y partió de una muestra amplia: 500 cuestionarios, 436 respuestas válidas y 262 estudiantes identificados con un uso excesivo de videos cortos, tras aplicar una escala específica.
Para evitar sesgos de percepción, los autores recurrieron a registros objetivos del móvil y de aplicaciones de ejercicio, y finalmente trabajaron con 82 participantes con datos completos sobre tiempo de visualización y hábitos físicos. Ese diseño permitió comparar el rendimiento cognitivo entre distintos niveles de consumo digital y actividad deportiva.
Las pruebas dejaron en evidencia que cuanto mayor era el consumo de videos cortos, peor era el desempeño cognitivo. En concreto, el grupo de mayor exposición mostró tiempos de reacción más lentos y una menor eficiencia global en las tareas que el grupo de menor consumo, según informa Science X.
La actividad física como posible solución
Pero el hallazgo más interesante no fue solo la relación entre pantallas y memoria, sino el papel del ejercicio físico. Los participantes con más hábitos de actividad física obtuvieron mejores puntuaciones de precisión y mejor ratio de exactitud, incluso dentro del grupo de uso excesivo de videos cortos. En otras palabras: entre quienes consumían mucho contenido breve, moverse más parecía compensar parte del desgaste cognitivo observado.
Referencia
Exercise modulates behavioral and neural mechanisms of working memory in excessive short video users. Tian Feng et al. Frontiers in Psychology (2026). DOI:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1875248
El trabajo también aportó pistas neuronales. Mediante espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS), los autores observaron diferencias en la activación de regiones prefrontales vinculadas al control cognitivo y la memoria de trabajo. El patrón fue coherente con una mayor eficiencia neural en quienes hacían más ejercicio.
Ahora bien, los autores advierten que se trata de un estudio transversal: demuestra asociación, no causalidad. No puede afirmarse que TikTok u otros formatos breves “rompan” la memoria, ni que correr o caminar la reparen por sí solos. También es posible que personas con mejor memoria de base sean más propensas a ejercitarse y menos vulnerables al uso problemático de contenidos digitales.
Fuente: Levante - EMV
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