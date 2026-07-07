Nanofotónica
Una metasuperficie programable hace "magia": genera decenas de hologramas a la vez
El sistema multiplica la capacidad de la holografía al controlar la luz en el espacio y en el tiempo
Pablo Javier Piacente / T21
Un equipo chino ha desarrollado una metasuperficie programable capaz de producir 62 hologramas simultáneos, un avance que abre la puerta a pantallas más versátiles, comunicaciones ópticas y nuevas aplicaciones en realidad aumentada.
Investigadores de la Universidad del Sureste, en China, desarrollaron recientemente una nueva metasuperficie programable, un material ultrafino especialmente diseñado que puede manipular ondas de formas únicas y que genera de manera confiable decenas de hologramas al mismo tiempo.
En el nuevo estudio, publicado en la revista Nature Electronics, los especialistas describen el hallazgo como un salto hacia una holografía de alta capacidad, dinámica y reconfigurable. La idea central es codificar la superficie no solo en el espacio, sino también en el tiempo. En lugar de limitarse a un único frente de onda, la plataforma divide una onda incidente de frecuencia única en múltiples haces reflejados, cada uno capaz de transportar información distinta.
La magia de "dividir" la luz en múltiples canales
Según publica Tech Xplore, ese enfoque abre miles de canales holográficos independientes, que operan de forma simultánea en diferentes armónicos. El dispositivo experimental no es un prototipo pequeño ni una simple prueba de concepto: la metasuperficie cuenta con 6.144 elementos controlables de manera individual, y el equipo ha demostrado con ella la generación simultánea de 62 imágenes holográficas, compuestas por dígitos y letras latinas.
Referencia
Space-time holograms based on programmable metasurfaces. Ze Gu et al. Nature Electronics (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-026-01647-8
Además, los científicos también demostraron hologramas de 1.024 canales con patrones de distribución de puntos y una función de seguimiento múltiple de objetivos, un desarrollo que apunta a aplicaciones más allá de la visualización. La clave técnica está en un nuevo algoritmo, bautizado como ST-GS.
Un nuevo escenario para la holografía
Ese método permite diseñar de forma independiente el patrón holográfico de cada armónico y, al mismo tiempo, acelera la generación de hologramas frente a algoritmos convencionales. En términos prácticos, el avance acerca la holografía a un escenario en el que la luz deja de ser un canal único y se convierte en una red de canales paralelos, sincronizados y controlables.
Las posibles aplicaciones van desde pantallas inteligentes y realidad virtual hasta comunicaciones de nueva generación, monitorización remota, análisis de espectro y muchas otras que puedan surgir en el futuro. El valor de esta metasuperficie no reside solo en mostrar muchas imágenes a la vez, sino en hacerlo con rapidez, precisión y adaptación instantánea.
Fuente: Levante - EMV
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