Un estudio revela que el algoritmo de TikTok favoreció contenidos pro-republicanos en las elecciones de Estados Unidos

El algoritmo de TikTok mostró un sesgo pro-republicano durante las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, según un nuevo estudio. La investigación, basada en 323 experimentos con cuentas simuladas, concluye que la plataforma distribuyó de forma desigual los contenidos políticos y amplificó más material alineado con los republicanos que con los demócratas.

El trabajo científico, publicado en la revista Nature y liderada por científicos de la Universidad de New York en Abu Dhabi (NYUAD), concluye que el algoritmo de TikTok mostró una inclinación sistemática hacia contenidos favorables al Partido Republicano durante la campaña presidencial estadounidense de 2024.

La investigación, basada en 323 experimentos con cuentas simuladas en Nueva York, Texas y Georgia, analizó más de 280.000 recomendaciones a lo largo de 27 semanas y encontró que las cuentas condicionadas con contenido republicano recibieron alrededor de 11,5 % más material afín que las demócratas.

Un sesgo claro y concreto

El hallazgo es clave porque TikTok no funciona como otras redes sociales en las que el usuario elige casi todo lo que ve: su sección “For You” depende en gran medida de la recomendación algorítmica. Según los autores, esa arquitectura convierte a la plataforma en un terreno especialmente útil para medir cómo se distribuye la exposición política, con menos margen para que la preferencia individual explique por sí sola el sesgo observado.

La metodología buscó aislar el efecto del sistema de recomendación. Los investigadores crearon cuentas falsas que imitaban usuarios reales y las “entrenaron” con videos alineados con posiciones demócratas, republicanas o neutrales. Luego analizaron durante semanas qué les ofrecía TikTok. El resultado fue claro: las cuentas republicanas no solo recibieron más contenido de su propia línea, sino que las cuentas demócratas quedaron más expuestas a material cruzado, en especial videos anti-demócratas.

El sesgo no apareció como una simple distribución simétrica de críticas entre partidos. El estudio sostiene que la asimetría estuvo concentrada en contenido anti-demócrata y que los bots republicanos vieron menos contenido anti-republicano que el volumen anti-demócrata recibido por los bots demócratas.

¿Un nuevo escenario que amenaza a la democracia?

En cifras, las cuentas republicanas fueron expuestas a 5,8 % de contenido anti-republicano, mientras que las demócratas vieron 14,2 % de material anti-demócrata. Esa diferencia sugiere que el empuje no fue solo “más conservador”, sino más hostil hacia los demócratas, según informa Phys.org.

Referencia Systematic partisan content skews in TikTok during the 2024 US elections. Hazem Ibrahim et al. Nature (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1038/s41586-026-10447-1

¿Pueden determinarse con exactitud las causas de esta inclinación? El desbalance podría responder a reglas internas del algoritmo, a la oferta de contenidos disponible o a otros factores del ecosistema de la plataforma, sin embargo se descarta que el patrón se explique únicamente por métricas observables de interacción. Además, las asimetrías fueron más marcadas en canales republicanos de alto alcance y en temas concretos: inmigración, crimen y política exterior entre los contenidos vinculados a demócratas, y aborto en el caso republicano.

Teniendo en cuenta que muchas veces las redes sociales operan como puerta de entrada a la información política, el estudio reaviva una discusión central sobre transparencia, auditorías independientes y nuevos factores que inciden sobre el escenario político, los cuales eran inexistentes solo algunos años atrás.