Nuestro cerebro comprende el lenguaje incluso bajo anestesia: puede predecir lo que vas a decir

En vez de apagarse por completo, el cerebro bajo anestesia conserva una sorprendente capacidad de procesamiento del lenguaje. Una investigación muestra que el hipocampo distingue sonidos, procesa categorías gramaticales y hasta predice la próxima palabra en relatos escuchados por pacientes anestesiados.

Un equipo de la Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, acaba de aportar una idea que desafía una de las fronteras clásicas de la neurociencia: incluso bajo anestesia general, el cerebro humano no se apaga del todo.

Según los investigadores, el hipocampo, una estructura profunda de gran importancia para la memoria, siguió procesando sonidos y lenguaje en pacientes anestesiados durante cirugías de epilepsia, y llegó a anticipar palabras antes de que fueran pronunciadas. El hallazgo fue desarrollado en un estudio publicado en la revista Nature.

¿El cerebro nunca duerme?

La investigación se apoyó en grabaciones neuronales directas obtenidas con sondas Neuropixels, una tecnología que no se había usado antes en esa zona del cerebro. Los científicos registraron la actividad de cientos de neuronas del hipocampo mientras los pacientes, bajo anestesia general, eran expuestos primero a tonos repetitivos interrumpidos por un sonido diferente y, después, a relatos breves leídos en voz alta.

En el primer experimento, las neuronas distinguieron los estímulos inusuales y esa capacidad mejoró con el tiempo, sugiriendo una forma de aprendizaje o plasticidad neuronal aún sin consciencia.

Al analizar las historias expuestas a los voluntarios, los especialistas hallaron que el hipocampo no solo respondió al flujo del lenguaje, sino que mostró capacidad para diferenciar categorías gramaticales como sustantivos, verbos y adjetivos a partir de los patrones de activación neuronal.

Referencia Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus. Kalman A. Katlowitz et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10448-0

Anticipando la próxima palabra

Incluso, las señales cerebrales permitieron predecir las próximas palabras dentro de una oración, de acuerdo a una nota de prensa. Esto indica que el cerebro parecía “anticipar” lo que seguiría en el relato, una función que normalmente se asocia con la atención consciente y el estado de vigilia.

Las conclusiones de este estudio obligan a revisar qué entendemos por consciencia. En lugar de depender de una sola región cerebral, como el hipocampo, la consciencia podría requerir una coordinación más amplia entre distintas áreas del cerebro.

La anestesia no equivaldría a un silencio completo, sino a un estado en el que persisten ciertos procesos cognitivos de bajo perfil, invisibles para la experiencia subjetiva pero todavía activos en la arquitectura neuronal.

Por último, los autores señalan que esta capacidad de predicción se parece al modo en que los grandes modelos de Inteligencia Artificial (IA) generan texto, palabra por palabra, a partir de patrones previos. Esa analogía abre una vía prometedora para futuras aplicaciones, como prótesis de habla y sistemas para personas que no pueden comunicarse tras un ictus o una lesión cerebral.