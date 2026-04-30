Tu nombre escrito con ríos y montañas: la invitación de la NASA para observar la Tierra

Un proyecto interactivo de la agencia espacial y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) utiliza fotografías satelitales reales para crear un abecedario topográfico y acercar la ciencia terrestre a los ciudadanos.

A 700 kilómetros de altitud, el cauce de un río, el borde de un glaciar o la fractura de una falla geológica pierden su dimensión habitual para transformarse en las letras de un alfabeto natural. Con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra, un portal interactivo basado en las imágenes del programa Landsat permite a cualquier usuario deletrear palabras utilizando exclusivamente la geografía del planeta. Detrás de esta herramienta se encuentra un objetivo periodístico y divulgativo mayor: dar a conocer el archivo de observación terrestre más longevo de la historia e invitar al público a participar activamente en la ciencia aeroespacial a través de datos de acceso libre.

La aplicación web, denominada Your Name in Landsat, funciona de manera directa. Al introducir un nombre en el buscador, el sistema selecciona fragmentos de una base de datos de 72 fotografías espaciales donde la orografía natural dibuja letras identificables. El resultado es un collage geográfico real, exento de modificaciones digitales o inteligencia artificial generativa.

Cada letra corresponde a una coordenada precisa del globo. Una "C" puede ser la silueta de un atolón coralino en el Pacífico, mientras que una "X" surge de la intersección de dos formaciones montañosas o del cruce de cañones agrestes. Esta iniciativa sirve como demostración práctica del nivel de detalle que los instrumentos ópticos en órbita captan diariamente y de cómo las formas de la naturaleza se repiten a escala macroscópica.

Medio siglo cartografiando el cambio

Las imágenes que alimentan esta plataforma provienen del programa Landsat, una misión conjunta de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que monitoriza la superficie terrestre de forma ininterrumpida desde el verano de 1972. Durante más de cinco décadas, esta red de satélites (que actualmente opera con los avanzados Landsat 8 y Landsat 9) ha documentado el retroceso de los glaciares, el crecimiento descontrolado de las áreas urbanas, la deforestación amazónica y el impacto de los desastres naturales.

El verdadero hito de este programa se produjo en 2008, cuando se tomó la decisión de liberar todo su archivo histórico de forma gratuita. Esta política de datos abiertos democratizó el acceso a millones de imágenes, permitiendo que universidades, instituciones públicas y medios de comunicación de todo el mundo pudieran cuantificar el cambio climático sin depender de la compra de costosas licencias comerciales a empresas privadas.

De lector a investigador voluntario

El volumen de información que los satélites envían a la Tierra supera con creces la capacidad de procesamiento de las agencias espaciales. Por ello, se han desarrollado programas específicos destinados a la colaboración pública. A través del portal oficial de ciencia ciudadana de la NASA, cualquier persona con un ordenador y conexión a internet puede sumarse a decenas de proyectos de investigación en activo.

Estas tareas no requieren titulación científica e incluyen desde el análisis de fotografías para identificar formaciones de algas marinas hasta el registro meteorológico local mediante aplicaciones como GLOBE Observer. Además, para la observación libre, herramientas abiertas como NASA Worldview ofrecen un mapa global interactivo actualizado a diario. En él, los usuarios pueden retroceder décadas en el calendario para observar la evolución temporal de su propia comunidad, rastrear el humo de los incendios forestales o medir la capa de hielo ártico.

De este modo, escribir un nombre propio utilizando cráteres y valles es únicamente la puerta de entrada. La verdadera propuesta de estas agencias es proporcionar las herramientas necesarias para que los ciudadanos aprendan a leer y vigilar los cambios que experimenta el planeta en tiempo real.