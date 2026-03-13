Entomología
Las reinas de abejorros sobreviven a las inundaciones respirando bajo el agua
Los experimentos muestran un intercambio gaseoso mínimo y el uso de rutas anaeróbicas que permiten sumersiones de varios días
Pablo Javier Piacente / T21
Durante varios meses del año, las reinas de abejorros entran en un estado latente bajo tierra, llamado diapausa. Si bien esto las mantiene ocultas, las deja vulnerables a condiciones de anegamiento debido a tormentas de lluvia y deshielo: logran sobrevivir a la inmersión completa porque pueden respirar bajo el agua.
Las reinas de abejorros pueden superar con éxito las inundaciones, gracias a que son capaces de respirar bajo el agua. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences muestra que, durante la diapausa o letargo invernal que las mantiene enterradas en el suelo, estas hembras desarrollan un intercambio gaseoso mínimo y, además, activan rutas anaeróbicas que les permiten sobrevivir bajo el agua: en laboratorio, los investigadores concretaron sumersiones que llegaron hasta ocho días.
Los investigadores de la Universidad de Ottawa, en Canadá, colocaron reinas en cámaras herméticas y las sumergieron en agua fría. Durante la inmersión, la emisión de dióxido de carbono (CO₂) cayó drásticamente, pero no cesó por completo: permaneció a un nivel bajo y constante, lo cual demuestra un intercambio gaseoso subacuático. Al mismo tiempo, los niveles de lactato aumentaron, señal de que las abejas recurrieron a vías anaeróbicas para complementar su metabolismo.
Múltiples estrategias para sobrevivir a condiciones climáticas extremas
Luego de recuperar el contacto con el aire, las reinas de abejorros mostraron un pico inicial de producción de CO₂ mientras sus organismos eliminaban el exceso de lactato y restablecían el metabolismo normal, un signo de recuperación que puede prolongarse varios días.
“No se basan en una sola estrategia. Combinan el intercambio gaseoso submarino con el metabolismo anaeróbico. Esa flexibilidad es lo que les permite sobrevivir a estas condiciones extremas", aclaró en una nota de prensa el Profesor Charles-Antoine Darveau, líder del equipo de investigación.
Según los científicos, la combinación de respiración subacuática a baja intensidad, una profunda depresión metabólica y el apoyo de la vía anaeróbica explica por qué muchas reinas que permanecen enterradas durante tormentas o deshielos emergen vivas en primavera para fundar nuevas colonias.
Reinas de abejorros: ¿procesos desconocidos para subsistir?
El mecanismo físico que permite el intercambio gaseoso con el agua aún no está claro. En otros insectos acuáticos se aprecian diferentes estrategias, como atrapar una película de aire alrededor del cuerpo o disponer de adaptaciones que facilitan la difusión del oxígeno disuelto.
Referencia
Diapausing bumble bee queens avoid drowning by using underwater respiration, anaerobic metabolism, and profound metabolic depression. Charles-A. Darveau et al. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2025.3141
En este caso, es necesario estudiar si las reinas emplean una solución análoga o una adaptación desconocida hasta hoy. Resolver este punto es vital para entender los límites de la tolerancia y las posibles adaptaciones morfológicas en estas especies.
Con un clima que tiende a intensificar lluvias y deshielos, las reinas podrían enfrentar episodios repetidos de sumersión, cuya frecuencia y severidad podrían agotar reservas energéticas y reducir la probabilidad de éxito en la fundación de colonias. Es importante recordar que las reinas de abejorros cumplen un papel crucial como polinizadoras clave en los ecosistemas.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Atraca a punta de cuchillo un banco de Murcia y deja herida y sangrando a una mujer
- Trinitario Casanova, fuera de los negocios: condenado a 8 años sin poder administrar empresas
- Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: 'Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia