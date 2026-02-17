Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UMUMuere José FuertesPolémica en San JavierAlcaraz en DohaThe Champions Burger
instagramlinkedin

Psicología

16 horas semanales en las redes sociales aumentan la sensación de soledad, según un estudio

Los investigadores concluyen que pasar más de dos horas diarias en redes sociales se asocia con mayores niveles de aislamiento y menor conexión social

El uso extremo de redes sociales aumenta peligrosamente la sensación de soledad.

El uso extremo de redes sociales aumenta peligrosamente la sensación de soledad. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain.

Pablo Javier Piacente / T21

Dedicar más de 16 horas semanales a las redes sociales, equivalente a unas dos horas al día, se vincula con un aumento significativo de la sensación de soledad entre estudiantes universitarios, de acuerdo a una nueva investigación. El trabajo científico advierte que, aunque no prueba causalidad directa, el uso intensivo de plataformas digitales coincide con peores indicadores de bienestar social y emocional.

Un estudio publicado recientemente en la revista Journal of American College Health, que incluyó a 65.000 estudiantes universitarios en Estados Unidos, vincula 16 horas semanales en las redes sociales con una mayor sensación de soledad, afectando a personas de entre 18 y 24 años de edad. Se sabe que la soledad entre los adultos jóvenes incrementa las posibilidades de sufrir depresión y hasta de una muerte prematura.

Crece la sensación de soledad entre los estudiantes universitarios

Más de la mitad de los estudiantes universitarios estadounidenses se sienten solos, y el estudio liderado por la doctora Madelyn Hill, de la Universidad de Ohio, lo relaciona directamente con pasar aproximadamente dos horas diarias en las redes sociales, una práctica asociada con un aumento estadístico de la sensación de soledad.

La investigación analizó respuestas de 64.988 jóvenes de entre 18 y 24 años en más de 120 universidades, según una nota de prensa. Los resultados indican que el 54 % de los estudiantes reportó sentirse solo, pero entre quienes usan redes sociales de 16 a 20 horas semanales la probabilidad de soledad fue un 19 % mayor con respecto a los estudiantes que no las usan o lo hacen por menos tiempo. Incluso, la probabilidad aumentó hasta 38 % entre quienes superan las 30 horas semanales de exposición a las plataformas digitales.

Hill y sus colegas advierten que la asociación observada no prueba causalidad: queda claro que el uso excesivo de redes sociales reduce el tiempo disponible para interacciones presenciales, pero también indica que jóvenes ya solitarios recurren a las plataformas en busca de soporte. Pese a esa limitación, las especialistas plantean que la relación bidireccional hace urgente que las instituciones educativas actúen.

Redes sociales que pueden potenciar el aislamiento

Entre las variables sociodemográficas, el estudio encontró que las estudiantes mujeres y los jóvenes negros mostraron mayores niveles de soledad. También se observó que quienes viven en casa con sus familias declararon más aislamiento que quienes residen en alojamientos universitarios, mientras que miembros de fraternidades y hermandades manifestaron menor soledad, tal vez por las oportunidades sociales que ofrecen esos entornos. Sin embargo, quienes cursan modalidades híbridas dijeron sentirse menos solos que aquellos que asisten únicamente en forma presencial.

Referencia

Exploration of excessive social media use with loneliness among U.S. College students. Madelyn J. Hill et al. Journal of American College Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1080/07448481.2025.2573108

Los científicos recomiendan que las universidades informen a su estudiantes sobre los posibles riesgos del uso excesivo de redes sociales e impulsen políticas y programas que fomenten la conexión cara a cara: desde actividades extra académicas hasta límites voluntarios de tiempo en aplicaciones. También sugieren campañas educativas que ayuden a los alumnos a evaluar su tiempo en línea y herramientas para gestionarlo.

Noticias relacionadas y más

Vale recordar que los expertos en salud pública señalan que la soledad no es un problema menor: está vinculada a deterioro de la salud mental, depresión en el inicio de la etapa adulta y a un mayor riesgo de mortalidad prematura. No se trata de demonizar a la tecnología, sino de promover un uso más consciente que complemente y no reemplace a las relaciones reales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera
  2. El Gobierno de España premia de nuevo a la UCAM como Universidad del Deporte
  3. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  4. Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa
  5. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  6. Algunos de los momentos más destacados del incendio de Cabo Tiñoso.
  7. Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla
  8. Las mejores imágenes del Desfile de Carnaval de Cabezo de Torres 2026

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura
Tracking Pixel Contents