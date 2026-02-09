El uso de pesticidas aumenta la toxicidad global: un estudio alerta sobre el daño a insectos y biodiversidad

La toxicidad total de los pesticidas utilizados en la agricultura mundial está aumentando: un trabajo científico advierte que insectos, organismos del suelo y biodiversidad sufren una presión mayor, impulsada por el uso de compuestos más potentes y por la concentración del riesgo en pocos cultivos y países.

Un nuevo estudio global publicado en la revista Science y liderado por Jakob Wolfram, de la Universidad de Kaiserslautern-Landau, en Alemania, muestra un aumento a nivel mundial en la toxicidad y el daño ecológico derivado de los pesticidas, contrario al objetivo de las Naciones Unidas de reducir a la mitad los riesgos asociados a su uso para el 2030.

La carga tóxica de los pesticidas sigue en aumento

De acuerdo a una nota de prensa, pese a los compromisos internacionales la toxicidad total aplicada de los pesticidas, o sea no solo cuánto se usan sino además en qué medida son dañinos estos productos, ha aumentado en el mundo, poniendo en riesgo la biodiversidad y complicando el cumplimiento de las metas perseguidas por la ONU.

La investigación combina las cantidades aplicadas con umbrales regulatorios de toxicidad para distintos grupos biológicos. Con datos entre 2013 y 2019 que cubren 65 países y cerca del 80 % de la superficie agrícola mundial, los autores concluyen que la carga tóxica ecológica no ha caído: por el contrario, en muchos países y cultivos está en aumento.

Los resultados muestran que la mayor parte del riesgo global se concentra en unos pocos cultivos y unos pocos compuestos. Frutas y hortalizas, maíz, soja, cereales y arroz explican entre el 76 % y el 83 % de la toxicidad total aplicada a nivel mundial, en tanto que que China, Brasil, Estados Unidos e India aportan entre el 53 % y el 68 % de ese total. Esto significa que tanto lo que se cultiva como qué pesticidas se emplean determinan la magnitud del daño.

Causas y posibles soluciones para un problema global que pone en riesgo la biodiversidad

El estudio también aporta cifras alarmantes por grupo de especies: entre 2013 y 2019 la toxicidad aplicada aumentó de forma notable para insectos y organismos del suelo, con incrementos que se sitúan en torno al 43 % para insectos y 31 % para organismos del suelo. Estas cifras reflejan riesgos importantes, que erosionan funciones ecológicas como la polinización y la descomposición.

Referencia Increasing applied pesticide toxicity trends counteract the global reduction target to safeguard biodiversity. Jakob Wolfram et al. Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/science.aea8602

Las causas de esta realidad son variadas: restricciones parciales sobre algunos químicos que han reducido riesgos en regiones concretas (como Europa o China), frente a aumentos en otras; sustituciones por pesticidas más potentes; falta de datos fiables en muchos países; y que un pequeño número de moléculas muy tóxicas domina el perfil de riesgo global. En sus conclusiones, los investigadores advierten que sin cambios sustanciales de prácticas y políticas muchos países no están en camino de alcanzar el objetivo de la ONU.

Las posibles soluciones incluyen estas medidas: priorizar la reducción y sustitución de los compuestos más tóxicos, promover prácticas agroecológicas y diversificación de cultivos, mejorar la calidad y cobertura de los datos de uso de pesticidas, y acelerar políticas públicas que incentiven alternativas menos dañinas.