Los bebés clasifican objetos en el cerebro desde los dos meses, según los neurocientíficos

Antes de hablar o gatear, el cerebro de un bebé humano ya clasifica el entorno. Un nuevo estudio revela que, a los dos meses de edad, los bebés organizan visualmente los objetos en categorías, un hallazgo clave para entender cómo emerge la cognición humana.

Los bebés de dos meses son capaces de categorizar objetos distintos en sus cerebros mucho antes de lo que se creía anteriormente, según una nueva investigación liderada desde el Trinity College Dublin, en Irlanda. El estudio, publicado en la revista Nature Neuroscience, combinó imágenes cerebrales con modelos de Inteligencia Artificial (IA): los resultados enriquecen nuestra comprensión de lo que piensan los bebés y cómo aprenden en los primeros meses de vida.

Los investigadores lograron demostrar mediante resonancias magnéticas que los bebés ya muestran en su corteza visual patrones neuronales que distinguen categorías de objetos, como por ejemplo animales, juguetes o vehículos, a los 60 días de vida, mucho antes de que puedan hablar o manipular con destreza.

El cerebro humano es capaz de categorizar visualmente antes de conocer el lenguaje

De acuerdo a una nota de prensa, la investigación integró el uso de resonancia magnética funcional (fMRI) en bebés despiertos con modelos de IA, para caracterizar cómo el cerebro infantil organiza la información visual. La muestra incluyó a 130 bebés, a quienes se les realizó un primer escaneo cercano a los dos meses y un seguimiento a los nueve meses.

Durante las sesiones, los bebés visualizaron series de imágenes pertenecientes a 12 categorías cotidianas, como por ejemplo pato de goma, gato, carro de compras o árbol. La elevada tasa de éxito en la obtención de fMRI en bebés despiertos, cercana al 97 % a los dos meses de edad según los autores, subraya la viabilidad de estudiar funciones cognitivas tempranas con técnicas de neuroimagen.

El análisis reveló que, en regiones ventro-temporales del cerebro, asociadas en adultos al reconocimiento visual, ya existe una estructura de categorización a los dos meses: las respuestas neuronales a objetos de una misma categoría resultan más parecidas entre sí que frente a otros tipos de objetos.

El cerebro de los bebés y las redes neuronales artificiales: sorprendentes similitudes

Además, los investigadores compararon esa “geometría representacional” cerebral con la activación interna de redes neuronales artificiales profundas (DNN), entrenadas para visión: hallaron una alineación significativa, lo cual sugiere que las características que permiten a las máquinas agrupar objetos son, en parte, similares a las que usa el cerebro infantil.

Referencia Infants have rich visual categories in ventrotemporal cortex at 2 months of age. Cliona O’Doherty et al. Nature Neuroscience (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41593-025-02187-8

Para los científicos, el hallazgo desplaza hacia etapas más tempranas la aparición de categorías en la mente humana, y cuestiona modelos que postulaban un desarrollo estrictamente jerárquico desde rasgos simples a los más complejos. Se trata de una nueva mirada sobre el desarrollo cerebral temprano.

En ese sentido, la posibilidad de caracterizar funciones cerebrales tan pronto abre la puerta a medir de forma objetiva diferencias tempranas en el desarrollo, con potencial uso diagnóstico para trastornos neuropsiquiátricos. Por último, los autores señalan que estudiar cómo aprenden los bebés podría inspirar algoritmos de IA más eficientes y menos dependientes de grandes volúmenes de datos.