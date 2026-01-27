MorphoChrome: "pintar con luz", el nuevo sistema del MIT que crea colores sin pigmentos

Investigadores del MIT han presentado MorphoChrome, un sistema óptico que permite “pintar con luz”: un dispositivo mezcla láseres RGB y expone una película holográfica para crear colores estructurales sin pigmentos, que luego se transfieren a objetos como joyas o textiles con un sencillo proceso de curado.

Una nueva tecnología permite crear elementos radiantes que cambian de color: “MorphoChrome" combina software con un dispositivo portátil para hacer que los objetos cotidianos sean iridiscentes, de acuerdo a un estudio presentado en ACM Symposium on Computational Fabrication 2025 por especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

Un pincel óptico cambia la imagen de cualquier tipo de objeto

De acuerdo a una nota de prensa, una lámina holográfica hace posible “dibujar” colores estructurales, generados por microestructuras físicas y no por pigmentos, para luego transferirlos a piezas como accesorios, ropa o prototipos 3D, entre otras posibilidades.

La experiencia funciona como un pincel óptico: un pequeño aparato mezcla láseres rojo, verde y azul y proyecta el haz sobre una película fotopolimérica holográfica, que actúa como lienzo. Al exponer selectivamente la película a distintas longitudes de onda se inducen capas nanométricas, que reflejan colores específicos.

Además, al modificar la composición del haz se “pintan” trazos multicolores en tiempo real. Los autores definen el proceso como una fusión entre herramientas de interacción y óptica coherente, que permite al usuario controlar el color al instante. El proceso no queda en la lámina: los investigadores describen un método sencillo para adherir y fijar ese acabado a objetos reales.

Pruebas realizadas y amplias aplicaciones

En primer término, se aplica una capa delgada de resina epoxi sobre la superficie a decorar. Posteriormente, se pega la lámina expuesta sobre el objeto y se cura con luz ultravioleta durante algunos segundos, de manera que la estructura colorante queda integrada y, al retirar la protección plástica, el objeto muestre un brillo similar al de una piedra preciosa.

Referencia Demonstration of MorphoChrome: Real-time, Handheld Fabrication of Programmable Structural Color. Paris G Myers et al. ACM Symposium on Computational Fabrication (2025). DOI:https://doi.org/10.1145/3774746.3779256

En las pruebas realizadas, el equipo transformó un colgante negro en un amuleto que destellaba en tonos verde, naranja y azul. También convirtió guantes de golf en ayudas visuales, que cambian de color según el ángulo de agarre. Los investigadores señalan diferencias en los tiempos de exposición requeridos para saturar cada color: por ejemplo, el azul exige más tiempo. Esto condiciona la ergonomía del “pincel” y la velocidad de trabajo.

Las aplicaciones van desde la joyería y la moda, donde los acabados iridiscentes se vuelven más accesibles, hasta usos funcionales muy concretos: señales angulares, autenticación visual en objetos o camuflaje reconfigurable para robots, entre muchas otras alternativas.