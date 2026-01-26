Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler socialPresa TabalaMercados semanales MurciaVivienda en CartagenaCarlos Alcaraz
instagramlinkedin

Tecnología y sociedad

La IA puede revivir a los muertos de tres formas diferentes a través de avatares

La Inteligencia Artificial no conquista realmente la muerte, sino que difumina las fronteras entre la vida y el más allá

La IA difumina la frontera entre la vida y la muerte al “resucitar” a los fallecidos como avatares digitales para el espectáculo, la política y el duelo íntimo, en una nueva forma de trabajo espectral postmortal.

La IA difumina la frontera entre la vida y la muerte al “resucitar” a los fallecidos como avatares digitales para el espectáculo, la política y el duelo íntimo, en una nueva forma de trabajo espectral postmortal. / IA/T21

Giulio Prisco (*)

Madrid

Los científicos están investigando cómo la IA generativa puede recrear personas fallecidas, lo que plantea preocupaciones éticas sobre el consentimiento y la explotación en la era digital.

Un estudio reciente investiga cómo se utiliza la inteligencia artificial (IA) generativa para revivir a los muertos como avatares digitales de diversas maneras. Esto incluye la recreación de iconos del entretenimiento para programas, figuras políticas como testigos y seres queridos como compañeros de duelo.

La investigación analiza más de 50 casos reales de lugares como Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Muestra que las “resurrecciones” con IA, es decir, los resurgimientos digitales de las voces, los rostros y las personalidades de los fallecidos, se están volviendo comunes y emocionalmente fuertes, pero éticamente arriesgadas. Sin reglas claras sobre el consentimiento o la propiedad, esto puede conducir a la explotación, donde los datos personales de los muertos se reutilizan con fines de lucro.

Nota sobre el autor

  • (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí.
  • Referencia. Artificially alive: An exploration of AI resurrections and spectral labor modes in a postmortal society. Tom Divon et al. New Media & Society, 2025. DOI:https://doi.org/10.1177/14614448251397518

Trabajo espectral

El estudio, realizado por Tom Divon, de la Universidad Hebrea, y Christian Pentzold, de la Universidad de Leipzig, se publica en New Media & Society. Explica que la IA no conquista realmente la muerte, sino que difumina las fronteras entre la vida y el más allá.

Los autores introducen el "trabajo espectral", un término que describe cómo los “restos digitales” de los difuntos, como fotos, vídeos y publicaciones, se convierten en material reutilizable sin permiso. Esto puede extender la influencia o la ideología más allá de la muerte, como lograr que una figura política se dirija a nuevos públicos.

Los desafíos éticos de la vida digital después de la muerte

La investigación describe tres formas principales en que la IA “revive” a los muertos. En primer lugar, la espectacularización, una técnica que recrea personajes famosos para el entretenimiento, como conciertos holográficos de cantantes como Whitney Houston. En segundo lugar, la sociopolitización anima a las víctimas para protestas o testimonios, utilizando la IA para que compartan historias después de su muerte. En tercer lugar, la mundanización permite a la gente común chatear con versiones digitales de sus familiares a través de aplicaciones.

En todos los casos, los muertos parecen "trabajar" para las necesidades de los vivos, ya sean emocionales, políticas o comerciales. Los autores advierten que esto ocurre en una sociedad postmortal, en la que la tecnología intenta superar la muerte en lugar de aceptarla.

Noticias relacionadas y más

Exigen normas urgentes sobre quién posee las imágenes digitales y cómo pueden usarse, para evitar el abuso o la manipulación. A medida que la IA avanza más rápido, la sociedad debe abordar estos problemas ahora para proteger las relaciones con los muertos y los vivos. El estudio insta a reflexionar profundamente sobre lo que esto significa para el poder, la memoria y la ética en un mundo dominado por la tecnología.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents