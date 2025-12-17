Diseñan una "capa de invisibilidad móvil" al estilo Harry Potter

Un equipo de especialistas ha creado una tecnología de "capa de invisibilidad inteligente" que oculta las ondas electromagnéticas de los objetos a medida que se estira y se mueve. Se espera que esta tecnología abra nuevas posibilidades para robots en movimiento, dispositivos portátiles montados en el cuerpo y tecnologías imperceptibles de próxima generación.

Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST) han presentado un metamaterial elástico que puede ocultar objetos a ondas electromagnéticas mientras se deforma. Es una idea que suena a ciencia ficción, semejante a la "capa de invisibilidad" de Harry Potter, pero que podría aplicarse con efectividad a radares y sensores reales. La clave es una nueva tinta compuesta de metal líquido, que combina la conductividad metálica con la elasticidad de la goma.

La tinta puede aplicarse sobre superficies flexibles, con usos potenciales en robótica, wearables y defensa. El material permite adaptar la "invisibilidad" a distintas frecuencias, según el movimiento del objeto: vale destacar que no genera un ocultamiento total a la vista humana, sino ante radares, artefactos electrónicos y otras tecnologías de seguimiento.

Una tinta metálica que vuelve “invisibles” a los objetos en movimiento

De acuerdo a una nota de prensa, la innovación no se sustenta en un truco óptico, sino en cómo la tinta forma, al secarse, una red metálica microscópica (un metamaterial) cuyos patrones impresos controlan la interacción con las ondas electromagnéticas.

Al imprimir estas estructuras sobre superficies elásticos y luego estirarlas, los investigadores demostraron que la banda de frecuencias que el material absorbe puede variar con la deformación: cuanto más se estira, diferente será la frecuencia que se “esconde” o permanece oculta.

En la práctica, esto permitiría que un robot en movimiento o una prenda puesta en el cuerpo permanezcan invisibles ante radares o comunicaciones, según la postura o la distancia. Los científicos indicaron que la clave está en que se trata de un material flexible que “aprende” al moverse.

La tinta metálica mantiene su conductividad incluso cuando se estira hasta 12 veces su longitud original, y exhibe alta estabilidad, con poca oxidación y efectividad incluso tras casi un año de uso, además de poder imprimirse sin procesos complejos de tratamiento posterior. Esas propiedades la hacen adecuada para fabricación mediante impresoras y procesos a gran escala.

El descubrimiento acerca la invisibilidad a aplicaciones reales. / Crédito: imagen generada por IA / KAIST.

Aplicaciones concretas y desafíos a superar

El estudio, publicado en la revista Small, describe el desarrollo de la tinta, su mecanismo de trabajo y la demostración del primer “absorbedor metamaterial estirable” del mundo. Los investigadores destacan que la simplicidad del proceso, sin requerir hornos ni láseres complejos, abre la puerta a aplicaciones en “piel” electrónica para robots, dispositivos wearables y otras tecnologías en desarrollo.

Referencia Versatile Liquid Metal Composite Inks for Printable, Durable, and Ultra-Stretchable Electronics. Jeongsu Pyeon et al. Small (2025). DOI:https://doi.org/10.1002/smll.202501829

Las aplicaciones incluyen desde ropa que reduzca interferencias hasta plataformas robóticas prácticamente indetectables. Sin embargo, la mayoría de las pruebas se realizaron en laboratorio, con frecuencias y escalas controladas, indicando limitaciones a superar.

En consecuencia, para trasladar la técnica a aplicaciones prácticas será necesario verificar el rendimiento en entornos reales, la durabilidad bajo un uso continuado y el análisis de impactos éticos y regulatorios, frente a un material que facilita el camuflaje electromagnético.