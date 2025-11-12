¿Dónde ha ido la antimateria? Los neutrinos guardaban la respuesta

El universo tuvo que hacer una elección hace catorce mil millones de años. Entre la materia y su reflejo perfecto —la antimateria—, eligió quedarse con una sola. Ahora, después de décadas de búsqueda, dos colosos experimentales acaban de mostrar dónde pudo haberse fraguado esa decisión: en el tango asimétrico de los neutrinos.

El universo presenta una asimetría que desafía toda lógica y que los físicos llevan décadas intentando comprender. Cuando el Big Bang hizo explotar la realidad hace unos catorce mil millones de años, debería haber creado en igual proporción materia y su reflejo especular: la antimateria.

Pero ocurrió algo extraño. La antimateria prácticamente desapareció. Hoy solo existe materia, y de ella estamos hechos nosotros. Explicar esa desaparición es quizás la pregunta más fundamental que puede hacer un físico. Ahora, dos experimentos colosales han dado un paso significativo hacia la respuesta.

Datos clave de esta investigación Hallazgo principal : Indicios de violación de simetría CP en neutrinos, la posible explicación del por qué la materia venció a la antimateria en el universo primordial.

: Indicios de violación de simetría CP en neutrinos, la posible explicación del por qué la materia venció a la antimateria en el universo primordial. Metodología : Análisis conjunto de T2K (Japón) y NOvA (EE. UU.), observando cómo neutrinos oscilan tras viajar cientos de kilómetros subterráneos. Primera medición conjunta de esta precisión.

: Análisis conjunto de T2K (Japón) y NOvA (EE. UU.), observando cómo neutrinos oscilan tras viajar cientos de kilómetros subterráneos. Primera medición conjunta de esta precisión. Resultado destacado : Medida más exacta jamás obtenida de la diferencia de masas entre estados de neutrinos. En jerarquía invertida, fuerte evidencia de violación CP.

: Medida más exacta jamás obtenida de la diferencia de masas entre estados de neutrinos. En jerarquía invertida, fuerte evidencia de violación CP. Implicación cósmica : Una asimetría infinitesimal en el comportamiento de los neutrinos durante el Big Bang habría bastado para que la materia prevaleciera sobre la antimateria.

: Una asimetría infinitesimal en el comportamiento de los neutrinos durante el Big Bang habría bastado para que la materia prevaleciera sobre la antimateria. Próximo paso: Confirmar la jerarquía de masas correcta y la violación de CP mediante mediciones aún más precisas. Referencia Joint neutrino oscillation analysis from the T2K and NOvA experiments. The NOvA Collaboration & The T2K Collaboration. Nature volume 646, pages818–824 (2025). DOIhttps://doi.org/10.1038/s41586-025-09599-3

Indicios convincentes

El T2K en Japón y el NOvA en Estados Unidos acaban de realizar el primer análisis conjunto de sus datos, publicado en Nature. Se trata de un resultado histórico no solo por su precisión sin precedentes, sino por lo que revela: indicios convincentes de que los neutrinos podrían haber sido los artífices del desequilibrio que permitió nacer a galaxias, planetas y vida.

Estos dos experimentos llevan años observando cómo se comportan esas minúsculas partículas subatómicas mientras viajan cientos de kilómetros a través del planeta, transformándose de un "sabor" a otro en un proceso tan hipnotizante como enigmático: la oscilación de neutrinos.

Cambio de identidad

Lo que sucede es lo siguiente. En Japón, un haz de neutrinos sale disparado desde el acelerador J-PARC, dirigido hacia el Super-Kamiokande: un cilindro colosal enterrado casi un kilómetro bajo tierra, lleno de cincuenta mil toneladas de agua pura que actúa como una trampa cósmica. Mientras esos neutrinos recorren sus 295 kilómetros de viaje subterráneo, “cambian de identidad”, transmutándose en otras versiones de sí mismos.

En Minnesota, algo parecido sucede con el NOvA, donde un detector de catorce toneladas captura los ecos de neutrinos que han viajado 810 kilómetros desde Chicago. Estos dos observatorios, trabajando en paralelo durante años, han logrado lo que ninguno podría alcanzar en solitario: una medición de la diferencia de masas entre estados de neutrinos con un margen de error tan minúsculo que representa el mejor resultado jamás obtenido experimentalmente.

¿Injusticia natural?

Pero el verdadero misterio reside en una pregunta que los datos acaban de iluminar, aunque sin responderla del todo. Los neutrinos y sus hermanos gemelos del mundo de la antimateria —los antineutrinos— ¿se comportan realmente de forma idéntica durante sus transformaciones, o la naturaleza los trata de manera injusta, favoreciendo sutilmente a uno sobre el otro?

Si ocurre lo segundo, si existe esa asimetría fundamental que la física llama violación de carga-paridad, entonces tal vez hayamos encontrado la pieza que faltaba.

Los datos del análisis conjunto indican que, bajo ciertos supuestos sobre cómo están organizadas las masas de los neutrinos —específicamente si obedecen lo que los físicos denominan la jerarquía invertida—, todo apunta hacia que esa violación CP ocurre realmente. No es aún una confirmación definitiva. El universo guarda su decisión sobre cuál es verdaderamente la configuración de masas correcta. Pero es la evidencia más firme hasta ahora de que algo en el tango entre neutrinos y antineutrinos pudo haber roto la simetría primordial, permitiendo que la materia ganara la batalla cósmica y el universo naciera tal como lo conocemos.

Juntos se llega más lejos

Pero lo que hace verdaderamente especial este resultado es cómo se logró. Cientos de científicos de universidades y centros de investigación distribuidos por todo el planeta decidieron compartir sus modelos, sus incertidumbres sistemáticas, sus técnicas de análisis, integrándolas en un marco estadístico único.

Y fue esa capacidad de abandonar el orgullo institucional, de reconocer que juntos se ve más lejos, donde tal vez reside la verdadera razón por la que este descubrimiento importa. Porque el universo no reveló su secreto a través de la competencia, sino a través de la alianza y la cooperación.