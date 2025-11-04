Plagas de insectos se están cargando los bosques europeos

La mortalidad de árboles causada por plagas de insectos está aumentando en toda Europa, avivada por las sequías y las olas de calor. Las coníferas son las más afectadas, mientras que los daños en árboles de hoja ancha disminuyen: en conjunto, la situación es peligrosa y alarmante para la salud de los bosques continentales.

Los bosques europeos están perdiendo vigor ante una amenaza creciente: las plagas de insectos. Un estudio internacional liderado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida y el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de la Nieve y del Paisaje (WSL), publicado en la revista Global Change Biology, concluye que la mortalidad de árboles provocada por insectos ha aumentado durante el siglo XXI, aunque con impactos desiguales según el tipo de árbol y la región. Los hallazgos se concretaron luego de analizan más de dos décadas de registros, dando lugar a un panorama preocupante para las áreas forestales del continente.

El golpe más fuerte lo están sufriendo las coníferas. Según una nota de prensa, un aumento importante del daño causado por insectos perforadores de madera y descortezadores, especialmente el escarabajo de la corteza del abeto, es responsable de ciclos de mortalidad masiva de abetos y otras coníferas. Por otro lado, los árboles de hoja caduca muestran, en cambio, una menor tendencia de pérdida por defoliación en las últimas décadas, sugiriendo un cambio en la dinámica de las perturbaciones biológicas y el equilibrio ambiental.

Diferentes escenarios

Sin embargo, los científicos aclaran que no todas las plagas se comportan igual. Mientras que el daño por perforadores y descortezadores ha aumentado, la defoliación por orugas y polillas ha mostrado una tendencia decreciente en muchas zonas estudiadas. Los investigadores advierten que esto no significa una mejora integral de la salud del bosque: la coexistencia de múltiples especies de insectos con respuestas sincronizadas puede producir “pulsos continentales de mortalidad”, que se propagan rápidamente cuando existen condiciones climáticas propicias para las plagas.

De esta manera, el clima aparece como un modulador crucial: las perturbaciones causadas por los insectos son claramente más fuertes en las regiones más cálidas y secas de Europa. Vale destacar que las sequías más frecuentes y las intensas olas de calor reducen la capacidad de los árboles para defenderse contra herbívoros y, al mismo tiempo, favorecen explosiones demográficas de ciertas plagas.

Referencia Divergent Trends in Insect Disturbance Across Europe's Temperate and Boreal Forests. Tomáš Hlásny et al. Global Change Biology (2025). DOI:https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:41838

Consecuencias graves

Los especialistas subrayan que la variabilidad regional y los eventos climáticos extremos pueden ser más determinantes que las características del lugar, por lo tanto la amenaza puede emerger en regiones distintas a los esperadas. Es importante tener en cuenta que los científicos reunieron series históricas de perturbaciones anuales en los bosques, de 15 países europeos entre 2000 y 2022, sumando más de mil series temporales para alrededor de 50 especies de insectos.

Las consecuencias son graves: pérdida de biomasa, alteración de hábitats, riesgos para la industria maderera y cambios en los mercados de madera. Frente a esto, los autores recomiendan establecer estrategias de gestión adaptativa, como por ejemplo: diversificar composiciones arbóreas hacia especies más resistentes al calor y la sequía, mejorar la coordinación internacional en vigilancia de plagas y compartir datos para anticipar brotes.