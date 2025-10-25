La furia del Etna, moldeada en tinta

La ceniza que expulsa el volcán más activo de Europa puede procesarse junto con el vidrio residual de la producción de cables de fibra óptica y crear tinta para impresoras 3D. Este método podría convertir los residuos en recursos valiosos, por ejemplo, para su uso en la industria de la construcción.

Científicos sicilianos han logrado transformar la ceniza volcánica del Etna, tradicionalmente considerada un problema ambiental y logístico, en tinta para impresoras 3D mediante la técnica de Escritura Directa con Tinta “Direct Ink Writing” (DIW).

El hallazgo fue presentado por la investigadora Sabrina Zafarana, del Departamento de Ciencias Biológicas, Geológicas y Ambientales de la Universidad de Catania, en el congreso conjunto de la Sociedad Italiana de Mineralogía y Petrología y la Sociedad Geológica Italiana, celebrado en Padua en septiembre pasado, despertando gran interés entre la comunidad geocientífica.

Problema local

El Monte Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y su actividad eruptiva, que incluye la expulsión de cenizas, es casi continua. Después de cada erupción, capas de ceniza cubren tejados, calles y campos. La gestión de estos residuos implica grandes costes y esfuerzos para ayuntamientos y comunidades. Sin embargo, el equipo de Catania se propuso ver la ceniza como un recurso y no como un mero desecho. Y lo demostraron mezclando la ceniza volcánica con restos de vidrio procedentes de la fabricación de fibra óptica, otro residuo industrial destinado habitualmente a la eliminación. Así obtuvieron una pasta apta para convertirse en tinta funcional para impresión 3D.

Los ensayos no se limitaron a una única formulación: elaboraron cuatro mezclas distintas, utilizando una solución alcalina en diferentes concentraciones como agente aglutinante, y analizando sus propiedades reológicas y mecánicas.

La clave estaba no solo en la reciclabilidad, sino en lograr que las propiedades físicas del nuevo material fueran comparables, y en algunos casos incluso superiores, a las tintas sintéticas convencionales.

Impresión exitosa

La pasta de ceniza y vidrio, manipulada con la tecnología DIW, permite modelar objetos tridimensionales que mantienen su forma y ofrecen buena resistencia mecánica tras el secado. Uno de estos prototipos fue impreso y testado con éxito, evidenciando que las posibilidades técnicas y creativas del material son reales y versátiles.

Para Sabrina Zafarana, la dimensión simbólica va más allá del laboratorio: convertir un material con potencial destructivo, como la ceniza de un volcán, en un recurso para la construcción, el diseño y la arquitectura sostenible, es un ejemplo de cómo la ciencia puede transformar los retos en oportunidades.

Múltiples aplicaciones

El proceso abre una vía hacia aplicaciones en áreas como la edificación ecológica —donde el diseño y la sostenibilidad se entrelazan—, la creación de mobiliario y objeto artístico, e incluso la construcción en ambientes lunares simulados, aprovechando las analogías entre la ceniza del Etna y la regolita lunar.

La investigación de Catania se inserta en la tendencia global de conversión de residuos industriales en recursos avanzados para la manufactura, pero aporta una visión mediterránea y local al desafío planetario de la economía circular.

Tras las presentaciones del equipo en congresos científicos, se espera que sectores industriales y administraciones públicas valoren esta innovación, con miras a reducir los costes de gestión de residuos y promover materiales “limpios” en mercados donde la sostenibilidad es ya una exigencia irrenunciable.