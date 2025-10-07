Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirman que las actividades creativas retrasan el envejecimiento cerebral

Las tareas creativas generan una mejor integración entre distintas áreas del cerebro, entre otros efectos positivos

Análisis de datos que combinan los registros de diferentes áreas cerebrales. / Crédito: Carlos Coronel-Oliveros et al. Nature Communications (2025).

Pablo Javier Piacente / T21

Un estudio internacional ha comprobado que participar en experiencias creativas como música, danza, artes visuales e incluso videojuegos específicos puede retardar el envejecimiento cerebral y promover una función cerebral más saludable.

Una investigación liderada por el Global Brain Health Institute (GBHI), gestionado por el Trinity College Dublin, en Irlanda, y la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos, concluye que participar regularmente en experiencias creativas, como pueden ser las artes musicales o del movimiento, las artes visuales o algunos videojuegos, está asociado claramente con un envejecimiento cerebral más lento y una mejor salud cerebral.

El nuevo estudio, publicado en la revista Nature Communications, ofrece la primera evidencia a gran escala que vincula la creatividad con “relojes cerebrales” que miden la edad biológica del cerebro humano. El trabajo desarrolló y aplicó modelos basados en datos de electroencefalografía (EEG) y magnetoencefalografía (M/EEG), para comparar la edad cerebral con la edad cronológica de los participantes.

Los investigadores trabajaron con una muestra amplia y diversa a nivel global, concretamente cerca de 1.472 personas procedentes de 13 países, que permitió tanto entrenar los modelos como validar sus predicciones en grupos de expertos y en individuos que siguieron entrenamientos breves.

Cerebros más jóvenes

Los resultados mostraron que las experiencias creativas se asocian sistemáticamente con brechas de edad cerebral negativas, o sea cerebros “más jóvenes” de lo esperado para la edad cronológica de la persona, con efectos más marcados en quienes tienen experiencia prolongada y con beneficios medibles incluso tras entrenamientos a corto plazo.

Los grupos estudiados incluyeron bailarines de tango, músicos, artistas visuales y practicantes de videojuegos de estrategia, una variedad que sugiere que los beneficios son transversales a distintos dominios creativos. Según una nota de prensa, los responsables del estudio destacaron que no hace falta ser un experto para beneficiarse: incluso sesiones de aprendizaje corto de videojuegos producen efectos positivos. De esta manera, la creatividad emerge como un determinante poderoso de la salud cerebral, comparable al ejercicio o la dieta.

Referencia

Creative experiences and brain clocks. Carlos Coronel-Oliveros et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64173-9

Integración y coordinación entre áreas cerebrales

El análisis indicó que la creatividad fortalece la eficiencia de las redes cerebrales y la conectividad entre regiones clave, en particular áreas frontoparietales vulnerables al envejecimiento. Los autores usaron modelado computacional y teoría de grafos para vincular la práctica creativa con una mayor eficiencia en el procesamiento y la coordinación entre regiones del cerebro, rasgos que podrían explicar su papel protector frente al envejecimiento cerebral.

A partir de estos hallazgos, la creatividad podría integrarse como recurso accesible y de bajo coste para promover un envejecimiento saludable. Los investigadores proponen que las intervenciones basadas en actividades creativas, desde talleres comunitarios hasta programas de entrenamiento específicos, merecen especial consideración como complementos a las estrategias médicas tradicionales. Sin embargo, advierten la necesidad de más estudios que vinculen directamente estos cambios en los relojes cerebrales con resultados cognitivos y clínicos a largo plazo.

