Cada vez más adultos jóvenes sufren problemas de memoria y concentración

Un número creciente de adultos jóvenes están manifestando problemas con la memoria y la concentración, según un nuevo estudio enfocado en Estados Unidos. Los inconvenientes cognitivos autoinformados casi se han duplicado en personas de 18 a 39 años de edad, desde 2013 hasta la actualidad.

Un análisis publicado en la revista Neurology muestra un marcado aumento en los problemas de memoria, concentración y toma de decisiones entre los adultos estadounidenses, pero el dato clave es que el incremento más pronunciado se observa en los adultos menores de 40 años de edad.

Los investigadores de la Universidad de Utah tomaron más de 4,5 millones de respuestas de la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), concretadas entre 2013 y 2023, hallando que la prevalencia de aquello que denominan como “discapacidad cognitiva”, que incluye dificultad grave para concentrarse, recordar o tomar decisiones debido a una condición física, mental o emocional, subió del 5.3 % en 2013 al 7.4 % en 2023.

Estrés económico

El dato más llamativo, y a la vez alarmante, es el crecimiento entre los jóvenes adultos: en el grupo de 18 a 39 años de edad la incidencia casi se duplicó, pasando del 5.1 % al 9.7 % en la última década. Además, fue ese segmento el principal impulsor del aumento general. Los autores señalan que los incrementos comenzaron a ser estadísticamente significativos a partir de 2016, por lo cual no pueden atribuirse a los efectos de la pandemia por COVID-19.

Más allá de esto, se excluyeron las respuestas de 2020 por las circunstancias excepcionales de la pandemia. En cuanto a las causas, se barajan varias hipótesis: una de ellas es el estrés económico, relacionado con la incertidumbre laboral y la precariedad de ingresos, que podría elevar la carga mental y afectar la atención. Además, las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, ictus o diabetes registraron tasas más altas, sugiriendo una interacción entre salud física y función cognitiva.

Al mismo tiempo, señalan en una nota de prensa que una menor estigmatización de los problemas mentales puede haber incrementado la disposición a informarlos, aunque probablemente está condición no explique por sí sola la magnitud del aumento.

Fuerte impacto en los sistemas de salud

“El incremento en la población joven me sorprendió: debemos tomar en serio estos reportes y buscar intervenciones tempranas”, indicó en el comunicado el científico Ka-Ho Wong, autor principal del estudio. El investigador subrayó la necesidad de nuevos estudios, para entender causas y hallar soluciones. Sería interesante, además, comparar estos datos con la realidad de otros países.

Referencia Rising Cognitive Disability as a Public Health Concern Among US Adults / Trends From the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2013–2023. Ka-Ho Wong et al. Neurology (2025). DOI:https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214226

Las consecuencias para la salud pública son realmente importantes: según los especialistas, el crecimiento desproporcionado entre adultos jóvenes puede tener implicaciones a largo plazo sobre la productividad laboral, la educación y la demanda de servicios sanitarios.

Frente a esto, se recomiendan intervenciones preventivas y comunitarias dirigidas a los grupos más vulnerables, mejorar el control de factores cardiovasculares y prestar atención clínica temprana a los pacientes que informan dificultades cognitivas, además de cualquier tipo de actividad que reduzca el estrés.