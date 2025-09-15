Tecnología
Los científicos desarrollan un chip 6G que es 10.000 veces más rápido que el 5G
Concretan un avance clave para comunicaciones 6G con integración fotónica-electrónica
Redacción T21
Los investigadores han desarrollado un chip 6G que utiliza un enfoque electrofotónico dual para enviar señales a través de nueve bandas de radiofrecuencia: lograron que transfiera información 10.000 veces más rápido que los dispositivos 5G.
Un equipo de especialistas de la Universidad de Pekín (PKU) y la City University of Hong Kong, en China, anunciaron un avance tecnológico que promete cambiar el diseño de las futuras redes 6G: el desarrollo de un sistema integrado fotónico-electrónico de ultra-banda ancha, capaz de transmitir señales inalámbricas de alta velocidad en un rango de frecuencias mucho más amplio que el disponible en la actualidad.
La innovación responde a un problema técnico fundamental: los circuitos electrónicos tradicionales están diseñados en su gran mayoría para bandas de frecuencia específicas, algo que dificulta operar a través de múltiples rangos de manera eficiente.
Velocidades inimaginables
Según informa la agencia de noticias estatal china Xinhua, la solución del equipo combina componentes fotónicos y electrónicos en una plataforma integrada que, de acuerdo a los investigadores, permite sintonizar dinámicamente la frecuencia y desplazar la transmisión a bandas alternativas, cuando hay interferencias o congestión.
De acuerdo a lo indicado en el nuevo estudio, publicado en la revista Nature, el sistema desarrollado es capaz de operar en cualquier frecuencia entre 0.5 GHz y 115 GHz, un dominio de funcionamiento que los autores consideran “compatibilidad de espectro completo” y que, de confirmarse a gran escala, situaría a este enfoque a la vanguardia global. Esa flexibilidad de sintonía hace posible que la red evite canales bloqueados y mejore tanto la fiabilidad como la eficiencia del uso del espectro.
En diversas pruebas realizadas en entornos de laboratorio, los investigadores alcanzaron tasas de transmisión inalámbrica superiores a 100 Gbps. Esta velocidad sería suficiente, en teoría, para transmitir de forma simultánea centenares o miles de vídeos en ultra alta definición. Se trata de un umbral que se ajusta a las exigencias que se esperan cumplir con las futuras redes 6G, una evolución con respecto al 5G que podría comenzar a desplegarse a lo largo de la próxima década.
Integración con IA
El equipo destaca también la intención de aumentar el nivel de integración, para reducir tamaño, peso y consumo energético de los módulos fotónicos-electrónicos. En cualquier caso, los resultados obtenidos indican que el nuevo chip 6G es 10.000 veces más veloz que el 5G.
Referencia
Ultrabroadband on-chip photonics for full-spectrum wireless communications. Zihan Tao et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09451-8
El estudio subraya además las posibles aplicaciones que surgirían al combinar estas plataformas con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA): redes que se optimizan en tiempo real, detección ambiental precisa y sistemas capaces de evitar automáticamente interferencias, entre otras, serían algunas de estas ventajas. Esto abriría el camino a comunicaciones más seguras y flexibles en escenarios complejos: los investigadores esperan que el futuro 6G no solo sea más rápido, sino también más “inteligente” y confiable.
Sin embargo, los autores reconocen que aún quedan desafíos de ingeniería y fabricación antes que la tecnología pueda desplegarse comercialmente: miniaturización, eficiencia energética, coste de producción y compatibilidad con infraestructuras existentes son algunos de los puntos a resolver. Pero si la integración fotónica-electrónica cumple sus promesas, la arquitectura de las redes móviles podría experimentar una transformación similar a la que supuso el paso del 4G a 5G, según los expertos.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Esta es la relación que tiene el cantante Ed Sheeran con Archena
- Un juzgado de Murcia obliga a devolver 17.184 euros de una hipoteca tras declarar esta cláusula nula por abusiva
- ¿Abren este domingo las tiendas y supermercados de Murcia?
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este domingo
- Triunfar o morir: así se instruye a un paracaidista
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de un pueblo de Badajoz