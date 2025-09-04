La delincuencia puede ser precursora de alguna forma de demencia

Una investigación ha establecido una relación consistente entre ciertos delitos y algunos tipos de demencia, especialmente en sus primeras etapas. La medicina debe anticiparse a la justicia para prevenir posibles consecuencias penales para estos pacientes.

Una nueva investigación ha arrojado luz sobre una de las consecuencias más desconocidas y complejas de la demencia: la aparición de conductas delictivas. Un estudio de revisión y metaanálisis sistemático, que analizó 14 investigaciones previas con un total de más de 236.000 personas, descubrió que el comportamiento delictivo puede ser un síntoma frecuente en ciertos tipos de demencia, especialmente en sus primeras etapas.

El estudio, publicado en la revista Translational Psychiatry, ofrece una imagen clara y consistente sobre la prevalencia de estos actos. La conclusión principal es que la probabilidad de cometer un delito varía enormemente según el tipo de síndrome neurodegenerativo que padece la persona.

Mayores riesgos

La así llamada demencia frontotemporal en su variante conductual (DFTvc) es la que presenta el mayor riesgo, con una prevalencia de comportamiento delictivo superior al 50%. Esto significa que más de la mitad de los pacientes con este diagnóstico pueden incurrir en este tipo de actos. Le sigue de cerca otra variante de la demencia frontotemporal, la afasia progresiva primaria en su variante semántica (APPvs), con una tasa que alcanza el 40%. Estos actos delictivos suelen ser los primeros que la persona comete en su vida, lo que los convierte en una señal de alerta crucial.

En contraste, otras enfermedades neurodegenerativas muestran una prevalencia mucho menor. En la demencia vascular y la enfermedad de Huntington, la cifra se sitúa en torno al 15%, mientras que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer desciende al 10%. Los síndromes parkinsonianos presentan la tasa más baja, con menos del 10% de los casos.

Un síntoma temprano y transitorio

Uno de los hallazgos más significativos es el momento en que aparecen estas conductas. El comportamiento delictivo es más frecuente en las primeras fases de la enfermedad, a menudo antes de que se haya establecido un diagnóstico formal. De hecho, la investigación demostró que la tasa de criminalidad en personas con demencia frontotemporal y Alzheimer era significativamente más alta que en la población general en los años previos al diagnóstico.

Sin embargo, esta tendencia se invierte una vez que la enfermedad avanza y se diagnostica. Después del diagnóstico, la prevalencia de actos delictivos disminuye drásticamente, llegando a ser incluso inferior a la de la población general. Esto podría deberse a una mayor supervisión por parte de cuidadores, a la progresión de la enfermedad que limita la capacidad del paciente para actuar o a la implementación de un tratamiento.

Referencia Criminal minds in dementia: A systematic review and quantitative meta-analysis. Matthias L. Schroeter et al. Translational Psychiatry, volume 15, Article number: 324 (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41398-025-03523-z

Perfil y tipos de delitos

El análisis también destaca una notable diferencia de género: los hombres están sobrerrepresentados en la comisión de delitos asociados a la demencia. En algunos casos, el riesgo en hombres es de cuatro a siete veces mayor que en mujeres, dependiendo del tipo de demencia.

Los delitos cometidos suelen ser de carácter menor. Entre los más comunes se encuentran las infracciones de tráfico, los pequeños hurtos, los daños a la propiedad o las conductas indecorosas como la exposición en público. No obstante, en algunos casos pueden ocurrir actos más graves como la violencia física o la agresión.

Implicaciones y llamada a la acción

Este estudio subraya la importancia de considerar el comportamiento delictivo, especialmente si aparece por primera vez en la mediana edad o en la vejez, como un posible indicador de una demencia incipiente, en particular de la demencia frontotemporal.

Una conducta de este tipo no debería ser vista únicamente desde una perspectiva legal, sino también como una señal de alarma médica, enfatizan los investigadores.

Los autores insisten en la necesidad de una mayor sensibilización tanto en el sistema médico como en el legal. Un diagnóstico temprano es fundamental no solo para iniciar un tratamiento que pueda mitigar estos síntomas, sino también para evitar la estigmatización de los pacientes y garantizar que reciban el cuidado adecuado en lugar de enfrentarse únicamente a consecuencias penales.

Aunque la investigación es sólida, los autores reconocen que la mayoría de los estudios provienen de Estados Unidos y países escandinavos, por lo que se necesitan más investigaciones a nivel mundial para confirmar estos hallazgos en poblaciones más diversas.