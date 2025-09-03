Regreso a Babel: un viaje multisensorial al corazón de nuestra crisis

El festival Ars Electronica de Linz acoge desde hoy el estreno mundial de la obra Immersive multisensory journey into the myth of babel, creada por el visionario Franz Fischnaller. Es un descenso a los infiernos de la condición humana, una sátira inmersiva que utiliza la tecnología más avanzada para enfrentarnos a nuestras propias contradicciones.

Del 3 al 7 de septiembre de 2025, el prestigioso festival internacional Ars Electronica de Linz (Austria) será testigo del estreno mundial de "IMMERSIVE MULTISENSORY JOURNEY INTO THE MYTH OF BABEL (IMJ-MOB)". Creada por el pionero artista y arquitecto Franz Fischnaller, junto a la productora artística Yesi Maharaj Singh, la obra redefine la interacción con el arte, fusionando la mitología ancestral con la vanguardia tecnológica para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad.

La pieza se presentará en el Deep Space 8K del Ars Electronica Center, un espacio inmersivo único con una superficie de proyección de 16x9 metros y 50 millones de píxeles. Su sistema de seguimiento láser de alto rendimiento crea un entorno estereoscópico 3D que transporta al espectador a un mundo virtual.

Este escenario es un testimonio del compromiso del "Museo del Futuro" con la intersección del arte, la ciencia y la tecnología con impacto social. Y es que Fischnaller y Maharaj no permanecen impasibles ante las crisis que afronta la humanidad; para ellos, el mito de Babel es una metáfora más que apropiada para estos tiempos de encrucijada, desinformación y confusión.

Audiovisual inmersivo

En esencia, IMJ-MoB es una experiencia audiovisual 3D inmersiva en resolución 8K que reinventa el mito de la Torre de Babel mediante una combinación de narración generativa, imágenes de alta resolución y sonido espacial.

Para lograrlo, el proyecto utiliza imágenes gigapixel, composición 2D y 3D, efectos visuales inmersivos y animación impulsada por inteligencia artificial (IA). La dimensión sonora es igualmente sofisticada, incorporando acústica holográfica y un sistema de audio espacial 360° de seis capas que da vida a "voces antiguas" de culturas como la babilónica y asiria, intensificando la experiencia emocional.

Creación de Franz Fischnaller en Ars Electrónica 2025. / Franz Fischnaller.

El mito de Babel: un reflejo de la era actual

La propuesta temática de este viaje multisensorial es profunda y no está exenta de ironía. La obra explora "temas simbólicos relacionados con el lenguaje, la ambición, el colapso y la renovación". No busca ofrecer respuestas, sino "ecos, fragmentos y visiones" que inviten a la reflexión. Babel se presenta aquí como una "narrativa dinámica", un "mito del eterno retorno" donde la torre es el eje de una rueda inacabable de conflictos bélicos, destrucción y sufrimiento. Se percibe una gran implicación personal de los autores, un verdadero descenso a los infiernos humanos, a lo grotesco de lo político y lo estético.

La obra es una sátira de ese tirano "que parece comandar el mundo en un modo grotesco y destructivo", movido por delirios de grandeza y un ego desmedido. Todo está construido para incomodar, para mostrar lo que muchos prefieren no ver. Y lo hace con una estética 3D impecable y un dominio técnico asombroso.

En IMJ-MoB, Babel simboliza tanto "el deseo de experiencias efímeras y la autodestrucción" como "el anhelo de ascender, comprender y unir a las personas". La pieza conecta la ambición humana con las "trágicas consecuencias de un liderazgo erróneo", haciendo hincapié en el ciclo de devastación causado por "gobernantes egoístas" que tratan la Tierra como un "patio infernal personal".

Una fusión indivisible de arte, ciencia y tecnología

La obra, que se estrena en el Festival Ars Electronica 2025 bajo el lema "Pánico, ¿Sí o No?", ejemplifica la disolución de fronteras entre pasado y futuro, mito y tecnología. Franz Fischnaller aclara que no se basa en representaciones clásicas de la torre, sino "en el concepto y la metáfora de Babel, en el tiempo apocalíptico y autodestructivo de hoy".

Cabe mencionar que Fischnaller ya exploró este mito en "The tower of Babel immersive art experience", una performance gigapixel inspirada en la pintura de Pieter Bruegel el Viejo de 1563. Aunque la obra que se presenta en Ars Electronica 2025 tiene un enfoque conceptual más amplio, ambas demuestran la trayectoria del artista en la reinterpretación del patrimonio cultural a través de la innovación.

En resumen, este viaje inmersivo al interior del mito de Babel no es solo una obra de arte, sino una poderosa declaración sobre la condición humana en la incipiente sociedad humáquina. Fischnaller y Maharaj utilizan la tecnología más avanzada para enfrentarnos a nuestras contradicciones y a las amenazas que se ciernen sobre la paz, la democracia y la vida en el planeta.