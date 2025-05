Primera evidencia visual de la Vía Láctea descubierta en viñetas cosmológicas del antiguo Egipto

Referencia

The ancient egyptian cosmological vignette: first visual evidence of the milky way and trends in coffin depictions of the sky goddess Nut. Or Graur. Journal of Astronomical History and Heritag, Volume 28, Issue 1: 97 - 124 (2025). DOI:https://doi.org/10.3724/SP.J.140-2807.2025.01.06