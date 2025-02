Descubren cómo el cerebro supera el miedo

Un equipo de investigadores ha identificado cómo el cerebro supera al miedo en roedores: han logrado describir el mecanismo cerebral que se activa en los ratones para superar el miedo instintivo. De confirmarse en humanos, el hallazgo podría ayudar a la investigación de tratamientos y soluciones para personas con patologías como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la ansiedad y las fobias.

Científicos del Sainsbury Wellcome Centre (SWC), perteneciente a la University College London (UCL), en el Reino Unido, han concretado un importante descubrimiento en la búsqueda por comprender los procesos neuronales que sustentan a distintas enfermedades mentales y psicosociales ligadas al miedo: identificaron una red o circuito cerebral que puede activar o detener las respuestas instintivas al miedo en roedores.

De acuerdo al estudio publicado en la revista Science, se sabe que una de las funciones de la corteza sensorial es modificar la intensidad de las respuestas instintivas, mediante la modulación de los circuitos subcorticales. En el nuevo trabajo, los investigadores descubrieron un mecanismo de plasticidad sináptica subcortical, que permite a los ratones aprender a suprimir la conducta defensiva de carácter instintivo.

El circuito cerebral del miedo

"Los seres humanos nacemos con reacciones instintivas de miedo, como las reacciones ante ruidos fuertes o ante objetos que se acercan rápidamente. Sin embargo, podemos anular estas reacciones instintivas mediante la experiencia, como cuando los niños aprenden a disfrutar de los fuegos artificiales en lugar de temer sus fuertes explosiones. Nuestro objetivo es comprender los mecanismos cerebrales que subyacen a estas formas de aprendizaje", indicó en una nota de prensa la Dra. Sara Mederos, una de las autoras del estudio e investigadora española que actualmente colabora con el SWC.

A través de un innovador enfoque experimental, los especialistas estudiaron ratones a los que se les presentó una sombra que se expandía desde arriba y que imitaba a un depredador aéreo: en un principio, los roedores buscaron refugio cuando se encontraron con esta amenaza, pero la exposición repetida y sin peligro real les permitió aprender a mantener la calma en lugar de escapar.

El gran avance del estudio es haber identificado el circuito cerebral que permite la supresión de las respuestas de miedo. Sabemos que el miedo es una forma de defensa y de estar alertas ante las amenazas del entorno, heredada de nuestros antepasados y que puede observarse claramente en otras especies. Sin embargo, en enfermedades como el estrés postraumático o la ansiedad esa respuesta se vuelve incontrolable, afectando la calidad de vida de las personas y su desarrollo individual y social.

Una vía neuronal previamente desconocida

"Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que la corteza cerebral es el centro principal del cerebro para el aprendizaje, la memoria y la flexibilidad conductual, hemos descubierto que es la corteza subcortical del nervio lóbulo lateral (VLGN) y no la corteza visual la que almacena estos recuerdos cruciales. Esta vía neuronal puede proporcionar un vínculo entre los procesos neocorticales cognitivos y los comportamientos "integrados" mediados por el tronco encefálico, lo que permite a los animales adaptar comportamientos instintivos", explicó en el comunicado la profesora Sonja Hofer, autora principal de la investigación.

En concreto, hallaron que diferentes áreas visuales desde la corteza cerebral hasta el núcleo geniculado ventrolateral (VLGN), conforman vías en el cerebro que estructuran un circuito identificado como mediador de la supresión de las respuestas instintivas al miedo. Si este mismo circuito es detectado en seres humanos, podría ser la llave para nuevos tratamientos y desarrollos farmacológicos que logren una mayor efectividad en la superación de distintas enfermedades mentales y de raíz psicológica.

Referencia

Overwriting an instinct: Visual cortex instructs learning to suppress fear responses. Sara Mederos et al. Science (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adr2247