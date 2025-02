Este es el interesante estudio que descubre cómo una Tierra "gemela" podría detectarnos

Un estudio analiza cómo la Tierra podría ser detectada desde otro planeta similar habitado por una civilización inteligente: concluye que las señales de radio, como las emisiones de radar planetario del antiguo Observatorio de Arecibo, son las tecnofirmas más detectables de la Tierra, potencialmente visibles hasta 12.000 años luz de distancia de nuestro planeta.

Un equipo de investigadores liderado por el Instituto SETI, en Estados Unidos, ha realizado el primer análisis integrado de múltiples tecnofirmas que muestran la presencia humana en la Tierra y que podrían ser detectadas desde el espacio por una civilización extraterrestre, ubicada en un planeta similar al nuestro. Los hallazgos marcan un escenario más claro sobre las tecnologías que podrían ser identificadas más fácilmente y desde dónde podrían hacerlo.

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista The Astronomical Journal y dirigido por la Dra. Sofia Sheikh, las señales de radio emitidas desde la Tierra, como por ejemplo las producidas por el Observatorio de Arecibo cuando se encontraba en actividad, son las tecnologías humanas más fáciles de detectar: los extraterrestres podrían descubrirlas a una distancia de hasta 12.000 años luz de la Tierra.

Observados desde otros mundos

Según una nota de prensa, las tecnofirmas atmosféricas, como por ejemplo las emisiones de dióxido de nitrógeno, son ahora más fáciles de detectar que hace 10 años atrás: indican la presencia de vida inteligente en el planeta. El progreso tecnológico relacionado con instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) o el futuro Observatorio de Mundos Habitables (HWO), nos vuelve más capaces de detectar señales alienígenas y, al mismo tiempo, amplían las posibilidades de identificación de la humanidad desde otros mundos lejanos.

Por ejemplo, el HWO podría detectar emisiones de este tipo a una distancia de hasta 5,7 años luz, algo más lejos de nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri. Al acercarse a nuestro planeta, una civilización inteligente podría identificar rápidamente cada vez más señales creadas por el ser humano, como las luces de las ciudades, láseres, zonas de calor o satélites, obteniendo un panorama general de nuestro impacto tecnológico en el planeta.

Mejorar la búsqueda de otras civilizaciones inteligentes

Aunque los científicos aclaran que no podemos estar seguros de la existencia de una civilización avanzada en una Tierra "gemela" que fuera capaz de detectarnos, el análisis cuantifica el impacto de las tecnologías terrestres en el cosmos, cómo podrían ser visualizadas y dónde termina su influencia.

Además, el estudio demuestra cómo las tecnofirmas de la Tierra pueden proporcionar un marco para comprender la detectabilidad de la tecnología en otros planetas, aportando nuevos datos a nuestra búsqueda de vida inteligente más allá de nuestro planeta y del Sistema Solar. Los futuros telescopios podrían mejorar nuestra sensibilidad de detección o permitirnos identificar nuevos tipos de tecnofirmas, concluyen los cientìficos.

Referencia

Earth Detecting Earth: At What Distance Could Earth's Constellation of Technosignatures Be Detected with Present-day Technology? Sofia Z. Sheikh et al. The Astronomical Journal (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/ada3c7