Confirmado: las mujeres hablan más que los hombres

Las mujeres son realmente más comunicativas que los hombres, pero solo durante un período determinado de la vida: durante la mediana edad, hablan 3.000 palabras más al día. En general, sin embargo, los hombres y las mujeres hablan aproximadamente la misma cantidad de palabras por día: alrededor de 16.000.

Científicos de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, concluyen que el estereotipo en torno a que las mujeres son mucho más comunicativas que los hombres, extendido en una amplia diversidad de culturas, es una realidad concreta solamente en una parte de la vida: entre los 25 y los 65 años de edad, las mujeres hablan aproximadamente 3.000 palabras más por día que los hombres.

Sin embargo, el nuevo estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology coincide con investigaciones previas que indicaban que, en términos generales, hombres y mujeres utilizan prácticamente la misma cantidad de palabras a diario, en concreto alrededor de 16.000. La diferencia se advierte únicamente en la franja etaria antes mencionada, que coincide con la primera etapa de la adultez y la mediana edad.

Un nuevo enfoque de análisis

La nueva investigación aprovecha datos recopilados de 500 participantes masculinos y femeninos en un estudio de 2007 realizado por el mismo equipo científico, que capturó fragmentos de conversaciones diarias en forma aleatoria y los registró en formato digital. A partir de esos archivos de audio, los especialistas elaboraron estimaciones del número de palabras que pronuncia una persona al día, diferenciando entre hombres y mujeres.

Según una nota de prensa, el nuevo trabajo científico interpretó con otro enfoque los mismos datos y logró desvelar que las mujeres de entre 25 y 65 años (la edad adulta temprana y media) hablaban en promedio unas 3.000 palabras más por día que los hombres del mismo grupo de edad. Sin embargo, los especialistas no hallaron estas diferencias en otros segmentos analizados: adolescencia (de 10 a 17 años), adultez emergente (de 18 a 24 años) y adultez avanzada (65 años y más).

Menos comunicación, aspectos culturales y diferencias individuales

Además de estos resultados, los investigadores comprobaron que las personas en general podrían estar volviéndose menos comunicativas, un hallazgo que estaría directamente relacionado con una dependencia creciente de la comunicación digital y que se haría visible en una paulatina reducción en la cantidad de palabras emitidas a diario. Aunque estos datos aún deben ser confirmados, los expertos estiman que entre 2005 y 2018 el número promedio de palabras pronunciadas por día se redujo de aproximadamente 16.000 a alrededor de 13.000.

En cuanto a las causas de las diferencias entre hombres y mujeres, la crianza de los hijos y el cuidado de la familia serían los principales factores que marcan una mayor actitud comunicativa de las mujeres en una etapa específica de la vida. Se han descartado los factores biológicos y los cambios generacionales: en el primer caso, porque deberían apreciarse en todas las franjas etarias y, en el segundo, porque deberían haberse registrado variaciones crecientes al mismo ritmo que la edad cambia.

Por último, los científicos aclararon que es muy difícil generalizar entre los grupos de edad, a partir de las enormes diferencias individuales: por ejemplo, descubrieron que la persona menos comunicativa del estudio (un hombre) emitió 100 palabras al día, mientras que el participante más locuaz, que también fue un hombre, alcanzó las 120.000 palabras diarias.

Referencia

Are women really (not) more talkative than men? A registered report of binary gender similarities/differences in daily word use. Tidwell, C. A., Danvers, A. F., Pfeifer, V. A. et al. Journal of Personality and Social Psychology (2025). DOI:https://doi.org/10.1037/pspp0000534