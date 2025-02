El asteroide Bennu posee los elementos básicos de la vida: dudas sobre cómo surgió en la Tierra

Nuevos hallazgos indican que el agua pudo haber estado presente en el cuerpo de los “padres” del asteroide Bennu, y ofrecen nuevos conocimientos sobre la química del Sistema Solar temprano: los científicos identificaron una amplia variedad de compuestos orgánicos ricos en carbono y nitrógeno, junto a minerales salinos que habrían estado presentes en los estanques en los cuales comenzó la vida en nuestro planeta. Sin embargo, algunos detalles abren dudas en torno a las concepciones existentes sobre el florecimiento de la vida en la Tierra.

Un nuevo análisis sobre las muestras prístinas del asteroide Bennu, realizado por un equipo internacional de científicos liderado por la NASA, en Estados Unidos, la Universidad Curtin, en Australia, y el Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido, sugiere que aunque la roca espacial posee los elementos básicos para el surgimiento de la vida y puede aportar mucha información sobre los inicios del Sistema Solar, al mismo tiempo incluye algunas características que ponen en duda la idea en torno a que este tipo de asteroides habrían “sembrado” la vida en la Tierra, al impactar contra nuestro planeta hace miles de millones de años.

En dos estudios publicados en las revistas Nature y Nature Astronomy, los científicos dieron a conocer sus hallazgos a partir del análisis efectuado sobre las muestras del asteroide Bennu, obtenidas en el marco de la misión OSIRIS-REx de la NASA, que se lanzó en 2016 hacia el asteroide, recolectó rocas y polvo de su superficie en 2020 y aterrizó en la Tierra en Utah en 2023, trayendo las muestras obtenidas. Son las muestras más grandes conseguidas hasta el momento de un asteroide, aunque la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) también obtuvo y devolvió a la Tierra muestras de los asteroides Itokawa y Ryugu.

Agua, minerales salinos y compuestos orgánicos

Según un artículo publicado en The Conversation por algunos de los autores de los estudios, los investigadores identificaron una variedad de minerales salinos en la muestra de Bennu, incluyendo carbonatos de sodio, fosfatos, sulfatos y fluoruros. Estos minerales pueden formarse por la evaporación de salmueras, que son similares a los depósitos que se forman en los lagos salados de la Tierra.

Este descubrimiento proporciona una nueva visión de la actividad del agua en los inicios del Sistema Solar, indicando que los cuerpos de los cuales proviene Bennu ya contenían agua. Además, en la Tierra estos minerales son un catalizador para la formación de compuestos orgánicos como nucleobases y nucleósidos, que constituyen los bloques de construcción prebióticos imprescindibles para el surgimiento de la vida en la Tierra.

Al mismo tiempo, como había sucedido en un análisis previo, los científicos identificaron una amplia variedad de compuestos orgánicos ricos en carbono y nitrógeno. Estos compuestos incluyen 14 de los 20 aminoácidos que pueden hallarse en los procesos biológicos terrestres. También se identificó amoniaco y las cinco nucleobases que se encuentran en el ARN y el ADN.

Los aminoácidos que siembran dudas

Aunque no se detectó vida en Bennu, los dos estudios muestran que un ambiente salobre y rico en carbono en el cuerpo de los “padres” de Bennuu era adecuado para ensamblar los componentes básicos de la vida. Teniendo en cuenta estos datos, todo estaría en orden con respecto a las teorías establecidas sobre la llegada de estos componentes primarios a la Tierra, principalmente a través del impacto de este tipo de rocas en los inicios del planeta.

Sin embargo, según informa Nature la presencia de varios aminoácidos que están ausentes en la biología conocida en la Tierra, junto al hecho de que los aminoácidos identificados que son cruciales en nuestro planeta presentan una configuración diferente, abren nuevos interrogantes sobre esta teoría para el florecimiento de la vida terrestre.

Los investigadores quedaron perplejos al identificar una mezcla de aminoácidos “zurdos y diestros” en Bennu: esto hace referencia a la distribución de los compuestos químicos, que en la Tierra se aprecia únicamente en su modalidad “zurda” en organismos vivos. Los científicos pensaban que las moléculas orgánicas de asteroides primordiales habrían tenido la misma configuración que las presentes en la vida en la Tierra. Ahora, el hallazgo abre nuevos interrogantes y quizás obligue a los investigadores a redefinir las teorías sobre cómo habría llegado la vida a la Tierra.

Referencias

