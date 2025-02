Un 30% del planeta se está volviendo muy peligroso para mayores de 60 años

Las personas mayores de 60 años estarían en riesgo en aproximadamente un tercio de la masa continental del planeta, que registra temperaturas extremas como consecuencia del cambio climático y el calentamiento global. El peligro podría incrementarse si no se alcanzan los objetivos de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y no logra detenerse el aumento de las marcas térmicas.

Un equipo internacional de investigadores del King’s College London, en el Reino Unido, la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y otras instituciones académicas concluye que un calentamiento de 2 grados Celsius por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial generaría que un tercio de la masa terrestre del planeta se torne insegura para las personas mayores de 60 años de edad.

Al mismo tiempo, en ese escenario que no está alejado de la realidad actual, ya que recientemente el nivel de calentamiento ha alcanzado 1,5 grados Celsius, los investigadores descubrieron que la cantidad de masa terrestre que se volvería insegura para los adultos más jóvenes alcanzaría aproximadamente un 6%. Las personas mayores de 60 años, en tanto, estarían en riesgo en alrededor de un 30% de la masa terrestre del planeta.

Una amenaza real para la vida humana

Según detallan los científicos en el nuevo estudio, publicado en la revista Nature Reviews Earth & Environment, el calor extremo amenaza la vida humana, como lo demuestran las más de 260.000 muertes relacionadas con el calor en conjunto en los eventos más letales, desde el año 2000 a la fecha.

En su revisión, destacan que en el caso de los adultos más jóvenes alrededor del 2% de la superficie terrestre se volvió peligrosa por su temperatura durante el período 1994-2023. En los adultos mayores, la superficie problemática llegó al 21%. Sin embargo, el incremento actual de las temperaturas globales indica que esas cifras podrían trepar rápidamente al 6% y al 30%, respectivamente.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert que refleja la información aportada por AFP, el cambio climático está provocando un número cada vez mayor de olas de calor mortales en todo el mundo, exponiendo a más personas a condiciones que ponen a prueba los límites de la resistencia humana. En 2024, más de 1.300 personas murieron en la peregrinación del hajj en Arabia Saudita, donde las temperaturas alcanzaron en ese momento los 51,8 grados Celsius.

Acceso a refugios fríos

El estrés por calor se produce cuando los sistemas de enfriamiento naturales del cuerpo se ven abrumados, generando síntomas que van desde mareos y dolores de cabeza hasta insuficiencia orgánica y muerte. Las personas que viven en el norte de África y el sur de Asia son las más comprometidas, aunque en Europa se registraron más de 47.000 muertes en 2023 por olas de calor.

Los investigadores piensan que el calentamiento global de raíz antropogénica, o intensificado por la excesiva presión humana sobre el ambiente, hará que se crucen con mayor frecuencia los umbrales máximos de temperatura soportados por el ser humano. En consecuencia, creen impostergable la necesidad de mejorar la comprensión del potencial mortal de un calor sin precedentes y cómo reducirlo.

Incluso, aconsejan que garantizar un acceso fiable para todos a refugios fríos es una prioridad urgente, ya que la atmósfera amenaza con abrumar cada vez más la fisiología humana debido al calentamiento global y el cambio climático. El futuro dirá hasta dónde llega la cordura o la tozudez de dirigentes políticos, empresarios y personas con capacidad de decisión.

Referencia

Mortality impacts of the most extreme heat events. Tom Matthews et al. Nature Reviews Earth & Environment (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s43017-024-00635-w