Las megasequías son cada vez más frecuentes e intensas en todo el planeta

En los últimos 40 años se ha registrado un preocupante aumento en el número de sequías de larga extensión en diversas partes del planeta: los investigadores advierten que las megasequías tienen un fuerte impacto negativo sobre las economías regionales que dependen de la agricultura, la producción energética y la salud de los ecosistemas. La principal causa es el aumento de las temperaturas, provocado por el cambio climático intensificado por la actividad humana.

Un nuevo estudio publicado en la revista Science y liderado por el Instituto Federal Suizo para la Investigación de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL) concluye que se ha concretado un importante incremento en el número de sequías de larga duración a nivel global en las últimas cuatro décadas. Las megasequías se han vuelto más intensas y cada vez más frecuentes, poniendo en riesgo a los ecosistemas, a la producción agrícola y a la generación de energía hidroeléctrica.

Se sabe que el crecimiento de las plantas solo es posible en pequeños microhábitats donde el agua residual se acumula y permanece durante un cierto período de tiempo.

Esta condición es vital para la salud de los entornos naturales y para los emprendimientos agrículas, que son cruciales para las economías regionales en muchas partes de la Tierra. En tanto, el mantenimiento de un caudal mínimo en ríos y otros cursos de agua es imprescindible para la generación de electricidad por parte de represas hidroeléctricas y otros proyectos similares.

Todas estas cuestiones están ligadas a un ciclo armónico entre períodos más secos y otros más húmedos, que parece estar alterándose como otra consecuencias más del cambio climático y el calentamiento global de raíz antropogénica.

Sequías extremas y extendidas en distintas regiones del planeta

En los últimos 14 años, el norte de Chile ha estado sufriendo una sequía extrema, mientras que el suroeste de Estados Unidos experimentó recientemente 8 años secos, una característica que se repitió en el sur de Australia a lo largo de 3 años.

De acuerdo a una nota de prensa, los científicos suizos creen que esta acumulación de megasequías no se trata de una coincidencia: las sequías de varios años se han convertido en un fenómeno más habitual, incrementando además su extensión geográfica y temporal y tomando un carácter más extremo en los últimos 40 años.

Un dato contundente indica que se han extendido en 50.000 kilómetros cuadrados por año durante este período, abarcando a zonas que previamente no sufrían esta clase de eventos.

“Las sequías de varios años causan un enorme daño económico, por ejemplo en la agricultura y la generación de energía”, indicó en el comunicado el científico Dirk Karger, quien dirigió el estudio. Además de los aspectos económicos y energéticos, los ecosistemas están sufriendo graves consecuencias.

Daños a largo plazo

Los pastizales están reaccionando con sensibilidad a las sequías, algo que puede advertirse por la pérdida de color verde en las imágenes de satélite. Los bosques tropicales y los de las zonas frías pueden amortiguar las fases secas, pero en caso de escasez extrema de agua los árboles pueden morir, provocando un daño duradero e irreversible.

El modelo desarrollado por los investigadores suizos, cuya efectividad para medir las características y el impacto de las megasequías ha sido probado en diversos contextos, sugiere que el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático es la principal razón de este fenómeno, por el incremento en la variabilidad de las precipitaciones, conduciendo a períodos secos más extremos y lluvias más fuertes.

A esto se suma el aumento en la evaporación del suelo y la vegetación, un factor subestimado en investigaciones previas. “La gravedad de las sequías perennes se volverá cada vez más severa con el cambio climático”, concluyó el especialista Philipp Brun, otro de los autores del estudio.

Referencia

Global increase in the occurrence and impact of multiyear droughts. Liangzhi Chen et al. Science (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/science.ado4245