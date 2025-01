Un sorprendente estudio explica cómo eliminar los malos recuerdos

Eliminar recuerdos traumáticos podría ayudar en el tratamiento de una serie de diferentes problemas de salud mental: los científicos han hallado un nuevo enfoque prometedor para lograrlo, debilitando los recuerdos negativos mediante la reactivación de los positivos.

Un equipo internacional de científicos liderado por especialistas de la Universidad de Hong Kong ha publicado recientemente un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) en el cual describen un nuevo método para suprimir los recuerdos aversivos, negativos o traumáticos, que pueden marcar el inicio de varias enfermedades relacionadas con la salud mental, como la depresión o la ansiedad, entre otras.

Recuerdos positivos que se interponen a los negativos

En un experimento que contó con la participación de 37 voluntarios, los investigadores solicitaron a los participantes que asociaran palabras aleatorias con imágenes negativas, antes de intentar reprogramar la mitad de esas asociaciones e interferir en el desarrollo de los malos recuerdos. Los especialistas hallaron que este procedimiento debilitó los recuerdos aversivos y también aumentó las intrusiones involuntarias de recuerdos positivos.

Según informa Science Alert, los científicos utilizaron bases de datos reconocidas de imágenes clasificadas como negativas o positivas, como por ejemplo animales peligrosos o accidentes y paisajes apacibles y niños sonrientes. Emplearon ejercicios de entrenamiento de memoria para que los voluntarios vincularan imágenes negativas con palabras sin sentido. Al día siguiente, luego de consolidar esos recuerdos con el sueño, los investigadores trataron de asociar la mitad de las palabras con imágenes positivas en la mente de los participantes.

Señales grabadas en la memoria

Durante la fase del sueño NREM, o sueño sin movimientos oculares rápidos, los expertos reprodujeron grabaciones con las palabras sin sentido indicadas previamente. El sueño NREM es conocido por ser importante para el almacenamiento de la memoria. Al medir la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG), los científicos observaron que la actividad de la banda Theta en el cerebro, vinculada al procesamiento de la memoria emocional, aumentaba en respuesta a las señales de los audios, alcanzando niveles significativamente más altos cuando se usaron señales positivas.

Los investigadores hallaron que los voluntarios eran menos capaces de recordar los recuerdos negativos que habían sido “revertidos” con los positivos. De acuerdo a un artículo publicado en PsyPost, pudieron concluir que los beneficios de la reactivación de los recuerdos interferentes positivos invita a futuras investigaciones a aprovechar el potencial de las técnicas de edición de memoria basadas en el sueño, en el manejo de recuerdos aversivos y la promoción del bienestar psicológico.

Referencia

Aversive memories can be weakened during human sleep via the reactivation of positive interfering memories. Tao Xia et al. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2400678121