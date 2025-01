Los plásticos y los químicos están incrementando notablemente las muertes infantiles

Un grupo importante de investigadores en salud pública de todo el mundo dice que el número de niños que mueren de enfermedades no transmisibles en los últimos 50 años ha aumentado dramáticamente, en gran parte debido a la exposición a productos químicos sintéticos y plásticos. Los datos marcan la imperiosa necesidad de activar cambios reales y concretos en la industria, el comercio y la gestión ambiental.

Científicos de todo el planeta nucleados en el Consortium for Children’s Environmental Health han publicado recientemente un nuevo estudio en la revista The New England Journal of Medicine, en el que desarrollan múltiples evidencias sobre el incremento en la incidencia de diferentes enfermedades infantiles con descenlace fatal. El aumento de la muerte de niños y niñas en todo el mundo estaría directamente relacionado con la contaminación generada por plásticos y sustancias químicas.

Los datos que mencionan los investigadores son muy contundentes y no dan espacio a medidas timoratas: abarcan los últimos 50 a 75 años e indican que las tasas de cáncer infantil han aumentado en un 35%, que uno de cada 36 niños es diagnosticado con autismo en la actualidad y que la cantidad de niños con asma se ha triplicado. Además, la obesidad infantil se ha cuadruplicado durante el período mencionado y la tasa de defectos de nacimiento en los órganos reproductivos en niños se ha duplicado.

Más contaminación es igual a más muerte

Según informa Futurism, los cientifico no tienen dudas: la escalada de las tasas de enfermedades infantiles coincide con un aumento en la producción de sustancias químicas sintéticas y productos plásticos, que se ha incrementado en 50 veces desde 1950. Actualmente, la fabricación de estas sustancias, en gran parte derivadas de combustibles fósiles, continúa en una trayectoria ascendente y constante del 3 por ciento por año. Incluso, y aunque las evidencias ambientales indiquen la necesidad de un freno a la vorágine consumista, se espera que la producción de plásticos y químicos se triplique para 2050.

"La evidencia es tan abrumadora y los efectos de los productos químicos manufacturados son tan perjudiciales para los niños que la inacción ya no es una opción. Destacamos la necesidad de un cambio de paradigma en las pruebas químicas y las regulaciones para salvaguardar la salud de los niños”, indicó a The Guardian uno de los autores del estudio, el científico Daniele Mandrioli, Director del Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni, en el Instituto Ramazzini, en Italia.

Falta de regulaciones

En ese sentido, otro de los autores de la investigación, el especialista Philip Landrigan, Director del Observatorio Global de Salud Planetaria del Boston College, en Estados Unidos, agregó que “el núcleo de nuestra recomendación es que los productos químicos deben ser probados antes de llegar al mercado, no deben presumirse inocentes solo para ser encontrados dañinos años y décadas después. Una vez que estén en el mercado, se debe exigir a los fabricantes que monitoreen activamente los efectos a largo plazo de sus productos”, concluyó.

Al respecto, los investigadores aclararon que una dosis muy pequeña de contaminación durante el embarazo puede tener consecuencias muy graves para la salud y el desarrollo del niño. Al mismo tiempo, una vez que el bebé está fuera del útero incluso bajos niveles de exposición a productos químicos sintéticos tóxicos durante los primeros meses y años de vida pueden causar enfermedades graves, desembocando en la muerte o condicionando con fuerza la vida futura del niño por la acción de diferentes patologías y discapacidades.

Referencia

Manufactured Chemicals and Children’s Health — The Need for New Law. The Consortium for Children’s Environmental Health. The New England Journal of Medicine (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1056/NEJMms2409092