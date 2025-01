Descubren en una caverna prehistórica el mapa 3D más antiguo del mundo

En una pequeña caverna al sur de París, los científicos han descifrado lo que podría ser el mapa tridimensional más antiguo que sobrevive de un territorio de cazadores-recolectores: se habría confeccionado hace unos 40.000 años y representaría la geografía de la región que incluye a la cueva francesa.

Un grupo de humanos prehistóricos que se refugió durante el Paleolítico Superior en una cueva cerca de la actual ciudad de París talló y suavizó los pisos de piedra para crear algo que parece un “modelo en miniatura” del valle circundante, según los geocientíficos Médard Thiry, del Centro de Geociencias, en Francia, y Anthony Milnes, de la Universidad de Adelaida, en Australia. De esta manera, los especialistas sostienen en un estudio publicado en la revista Oxford Journal of Archaeology que se trataría del mapa 3D más antiguo descubierto hasta el momento.

Las nuevas investigaciones describen modificaciones adicionales a las características naturales en el refugio, destinadas a dirigir la infiltración de agua de lluvia a una red de canales grabados en el piso de la cueva, los cuales forman una representación funcional de los cursos de agua reales que existen en el exterior de la caverna.

Un modelo del paisaje exterior

Los motivos tallados y su relación con las características naturales en la piedra arenisca del refugio se pueden comparar con las principales características geomorfológicas en el paisaje circundante. Los científicos concluyen que el piso grabado no es un mapa en sentido estricto, sino más bien un modelo en miniatura del paisaje externo, potencialmente un modelo 3D de un territorio paleolítico.

Según informa Science Alert, aunque no es un rastreo geográfico estricto del paisaje exterior, ya que incluso los lados del valle circundante parecen estar invertidos en el piso de la cueva, las características evocan claramente una cartografía. Por ejemplo, el patrón de flujo de agua indica una instalación funcional de un sistema fluvial, que coincide ampliamente con el valle en el que se encuentra la cueva.

La cueva a la que pertenece este notable descubrimiento se denomina Ségognole 3: es parte de un famoso complejo prehistórico de estructuras de arenisca en Francia. Esta caverna se remonta al final de la Edad de Piedra, durante el Paleolítico Superior, cuando los asentamientos humanos comenzaron a surgir: en consecuencia, el mapa 3D podría tener alrededor de 40.000 años.

Capacidades cognitivas y simbólicas

De acuerdo a un artículo publicado en Médias24, uno de los aspectos más fascinantes de este mapa paleolítico es su interacción con el paisaje: durante las lluvias, el agua fluye a través de canales y cuencas, animando el modelo y demostrando cómo habrían funcionado los ríos y afluentes en el paisaje real.

La dinámica identificada por los especialistas refuerza la idea en torno a que los grabados no eran meramente decorativos, sino también funcionales y educativos, posiblemente dotados de importantes significados culturales y espirituales. Además de su singularidad, el hallazgo también es clave por sus implicaciones en la comprensión de las capacidades cognitivas y la organización social de los seres humanos prehistóricos.

En otras palabras, el mapa tridimensional en Segognole 3 muestra la complejidad cognitiva y simbólica de las comunidades del Paleolítico Superior, evidenciando una comprensión avanzada del entorno natural y una notable capacidad de abstracción para representar relaciones espaciales y funcionales.k

Referencia

Palaeolithic map engraved for staging water flows in a Paris basin shelter. Médard Thiry and Anthony Milnes. Oxford Journal of Archaeology (2024). DOI:https://doi.org/10.1111/ojoa.12316