Gigantescas “olas” en el manto de la Tierra pueden hacer que los continentes se eleven

A medida que los continentes se van separando, los acantilados y las mesetas pueden elevarse cerca de los límites donde la corteza se está dividiendo. Esa ruptura desencadena enormes "olas" en forma de ondas en la capa media de la Tierra, el manto terrestre, que ruedan lentamente hacia adentro durante decenas de millones de años, alimentando e intensificando el aumento de altura de las mesetas, los acantilados y otros formaciones similares.

Un equipo de científicos de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, describe en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature cómo la influencia de una fuerza geológica subyacente provoca que la parte más estable de los continentes se eleve: hasta el momento, era un misterio por qué las mesetas, los acantilados y otras formaciones en altura continuaban elevándose en esos sectores.

De esta manera, los investigadores británicos han logrado responder una de las preguntas más desconcertantes en la tectónica de placas: cómo y por qué las regiones más "estables" de los continentes se elevan gradualmente para formar algunas de las mayores características topográficas del planeta. En concreto, hallaron que el movimiento de las placas tectónicas produce poderosas ondas que se activan en lo profundo de la Tierra, específicamente en el manto terrestre, haciendo que las superficies continentales se eleven en más de un kilómetro.

Fuerzas geológicas ocultas

Estas “olas” provocan intensas fuerzas geológicas, que van actuando durante millones de años desde el interior de la Tierra para dar forma y conectar a algunos de los accidentes geográficos más impactantes del planeta, que además influyen profundamente en el clima y la biología. Los científicos analizaron como ejemplo los escarpamientos ubicados en el sur de África, aunque es posible hallar este tipo de formaciones en distintas partes de la Tierra.

En su estudio, los científicos apreciaron que cuando los continentes se separan, el estiramiento de la corteza continental causa movimientos de agitación en el manto de la Tierra, una capa voluminosa ubicada entre la corteza y el núcleo. Según una nota de prensa, este proceso puede compararse con un movimiento radical que se produce hacia los continentes y perturba sus cimientos más profundos.

Las simulaciones realizadas por los investigadores dejaron ver un patrón interesante: la velocidad de las "olas" en forma de ondas que provenían del manto y se movían bajo los continentes coincidía estrechamente con el ritmo de los principales eventos de erosión que se extendieron por el paisaje del sur de África, después de la ruptura del antiguo supercontinente Gondwana. Procesos similares habrían provocado otros accidentes geográficos semejantes en diferentes partes del planeta.

El mismo proceso para los diamantes

Además, los especialistas verificaron que el mismo proceso relacionado con el crecimiento de estas elevaciones también tiene que ver con los mecanismos que derivan en la formación de diamantes. Las mismas rupturas y separaciones continentales y las ondas provenientes del manto funcionan como catalizadores para otros procesos geológicos, incluyendo la erupción de diamantes desde el centro de la Tierra.

"Es fascinante pensar que un diamante usado en un anillo de compromiso puede ser solo uno de los resultados de los mismos procesos geológicos que forman algunos de los accidentes geográficos más dramáticos de la Tierra", indicó a Live Science el científico Thomas Gernon, autor principal del nuevo estudio.

Referencia

Coevolution of craton margins and interiors during continental break-up. Thomas M. Gernon et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07717-1