Una tecnología de elevación hidráulica se habría empleado en la construcción de una de las pirámides de Egipto

La pirámide de Djoser, la más antigua de las pirámides icónicas de Egipto, se habría construido gracias a un sistema de elevación hidráulica único y hasta hoy desconocido. Según los científicos, el agua habría fluido a través de dos ejes ubicados dentro de la propia pirámide, aprovechándose para elevar y bajar un flotador utilizado para transportar las piedras que componen la estructura.

Un estudio publicado en la revista PLoS ONE y liderado por el científico Xavier Landreau, del Instituto Paleotécnico CEA, en Francia, sugiere que un elevador hidráulico puede haber sido utilizado para construir la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, Egipto, considerada la más antigua de las siete pirámides monumentales construidas por los egipcios hace unos 4.500 años.

Un misterio que comienza a revelarse

La pirámide escalonada de Djoser, que dispone de piedras con un peso individual de 300 kilogramos y supera levemente los 60 metros de altura, habría podido edificarse gracias a la ayuda del sistema de elevación hidráulica descubierto por los investigadores: el agua fluía desde dos ejes dispuestos en el interior de la estructura, permitiendo el ascenso y descenso de un flotador, que permitía el transporte de las voluminosas piedras.

Según una nota de prensa de PLoS, se cree que la pirámide de Djoser o “pirámide escalonada” se construyó alrededor del año 2680 antes de Cristo, como parte de un complejo funerario dedicado al faraón Djoser, integrante de la Tercera Dinastía. Sin embargo, el método exacto utilizado para su construcción sigue siendo hasta hoy un misterio, de la misma forma que sucede con el resto de estas enigmáticas edificaciones egipcias, que hablan del notable progreso tecnológico alcanzado por esta antigua civilización.

En el marco del nuevo estudio y a partir de la información hallada en el sitio, Landreau y sus colegas sugieren que el cercano recinto de Gisr el-Mudir, una estructura que hasta el momento arrojaba dudas sobre su función, puede haber sido utilizada como una "presa de control" para capturar agua y sedimentos. Al mismo tiempo, el hallazgo de una serie de compartimentos excavados en el suelo fuera de la pirámide indican la presencia de una aparente instalación de tratamiento de agua.

No hay registros históricos de un sistema de elevación hidráulica

El sofisticado sistema de ingeniería hidráulica hacía posible que los sedimentos se asienten a medida que el agua pasaba a través de cada compartimento. De esta manera, el agua puede haber sido capaz de fluir hacia los ejes en el interior de la pirámide, donde la fuerza de su ascenso podría haber colaborado en el transporte de las piedras que componen el edificio.

En ese sentido, Judith Bunbury, especialista de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, quien no participó del estudio, indicó en un artículo publicado en Smithsonian Magazine que “si bien hay evidencia de que los egipcios usaban otras tecnologías hidráulicas en ese momento, no hay certeza sobre el uso de un sistema de elevación hidráulica”.

A pesar de esto, los científicos creen que todavía se necesita más investigación para comprender cómo podría haber fluido el agua a través de los pozos, además de precisar la cantidad de agua que estaba disponible en el paisaje en ese momento de la historia. Los autores del nuevo estudio también sugieren que otros métodos de construcción, como por ejemplo las rampas, podrían haber coexistido con el sistema de elevación hidráulica, que se habría empleado solamente cuando podía disponerse del agua necesaria.

Referencia

On the possible use of hydraulic force to assist with building the step pyramid of saqqara. Xavier Landreau et al. PLoS ONE (2024). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306690