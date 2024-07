Los primeros homínidos llegaron a la Península Ibérica hace 1,3 millones de años

Un nuevo estudio ayuda a resolver una de las controversias más largas de la paleoantropología: ¿cuándo llegaron los primeros homínidos a Europa? Fue hace 1,3 millones de años y lo hicieron cruzando el Estrecho de Gibraltar.

Científicos de España y Estados Unidos presentaron los resultados de la datación paleomagnética de tres yacimientos arqueológicos situados en el sur de España y que reclaman el derecho a ser considerados uno de los más antiguos de Europa.

Según ellos, los primeros humanos emigraron a Europa hace unos 1,3 millones de años, y los investigadores se inclinan por la hipótesis de que para ello cruzaron Gibraltar, según se explica en un artículo publicado en la revista Earth-Science Reviews.

Yacimientos paleolíticos

Se supone que los primeros humanos pudieron llegar a Europa hace unos dos millones de años, como lo demuestran, en particular, los artefactos de las regiones del sur de Rusia. Sin embargo, estos hallazgos arqueológicos aún no cuentan con una datación fiable.

Normalmente, los yacimientos paleolíticos europeos más antiguos son los ubicados en España, Italia y Francia, entre los cuales el más famoso es la cueva Sima del Elefante, ubicada en la Atapuerca española, ya que en ella los científicos descubrieron no solo herramientas de piedra, sino también restos de personas que vivieron hace más de un millón de años.

Datación complicada

Los investigadores que trabajan en sitios arqueológicos tan antiguos a menudo se enfrentan al problema de cómo establecer su edad mediante métodos físicos.

La datación basada en rocas volcánicas suele considerarse la más fiable, pero el vulcanismo no está muy extendido en todas partes.

El uso de otros métodos a veces lleva a que el error con el que se puede determinar la edad de un monumento alcance varios cientos de miles de años.

Testimonio en Granada

Luis Gibert de la Universidad de Barcelona, junto con colegas de Estados Unidos, presentaron los resultados de una investigación realizada en la provincia española de Granada, cerca de la localidad de Orce, donde anteriormente se habían encontrado varios sitios arqueológicos.

Entre ellas se incluyen las localidades de Venta Micena, Fuente Nueva 3 y Barranco León. Para aclarar su edad, los científicos recurrieron primero a la datación paleomagnética, que permite determinar si una determinada capa geológica se formó durante períodos de polaridad directa o inversa.

El trabajo realizado demostró que los tres monumentos datan de un período de entre 1,93 y 1,07 millones de años. Luego, utilizando modelos basados en estadísticas bayesianas, calcularon el tiempo probable de formación de capas con artefactos y restos de pueblos antiguos.

Datos sorprendentes

Los resultados indicaron que la edad del sitio Venta Micena es de aproximadamente 1,32 ± 0,07 millones de años, el sitio de Barranco León tiene aproximadamente 1,28 ± 0,7 millones de años y el sitio Fuente Nueva 3 tiene aproximadamente 1,23 ± 0,06 millones de años.

Según los autores del artículo, esta es la evidencia más convincente de que los pueblos antiguos emigraron a la Península Ibérica hace unos 1,3 millones de años.

Los científicos también se centraron en otros dos monumentos: la mencionada cueva española de Sima del Elefante y el yacimiento de Korolevo, localizado en el oeste de Ucrania y uno de los más septentrionales del Paleolítico temprano.

Nuevos hallazgos

La edad estimada de los primeros hallazgos de la Sima del Elefante es de entre 1,1 y 1,2 millones de años (con un intervalo de confianza del 68 por ciento). Se basa en dos fechas obtenidas del análisis de nucleidos cosmogénicos, pero no ha sido confirmada mediante datación paleomagnética.

Sin embargo, con un intervalo de confianza del 95 por ciento, la edad de los hallazgos de la Atapuerca española es de aproximadamente 1,22 ± 0,32 millones de años, por lo que en el extremo inferior podría ser menos de un millón de años, según el nuevo estudio.

Los investigadores hicieron una observación similar sobre el yacimiento de Korolevo, cuya edad estimada es de aproximadamente 1,42 millones de años. Con un intervalo de confianza del 95 por ciento, su edad es de 1,42 ± 0,56 millones de años, es decir, en el límite inferior también tiene menos de un millón de años.

Vía Estrecho de Gibraltar

Por estas razones, señalan que los materiales de los tres yacimientos arqueológicos de Granada de los que obtuvieron fechas representan los vestigios convincentes más antiguos de ocupación humana en Europa.

Además, los científicos se inclinan por la hipótesis de que la ruta migratoria probablemente no pasó por Asia, sino por el Estrecho de Gibraltar.

Señalaron que la evidencia disponible hoy indica la capacidad de los pueblos arcaicos para superar grandes barreras marinas. Además, quizás en la antigüedad era más fácil cruzar el estrecho que ahora.

Referencia

Magnetostratigraphic dating of earliest hominin sites in Europe. Luis Gibert et al. Earth-Science Reviews, 2 July 2024, 104855. DOI:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104855